ترمب للنائب الديمقراطي المنشق: "شكراً لأمانتك.. هم يفتقدون الجرأة"!

سارع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بالثناء والشكر للنائب الديمقراطي في مجلس النواب، جيف فان درو، الذي أعلن انشقاقه عن الحزب وتحوله للجمهوريين كردّ فعل على مساءلة الرئيس ترمب.

Thank you for your honesty Jeff. All of the Democrats know you are right, but unlike you, they don’t have the “guts” to say so! https://t.co/OUc46HUwPq — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 15, 2019

وكتب دونالد ترمب تغريدة يشيد فيها بالرجل قائلاً: "شكراً لأمانتك جيف.. كل الديمقراطيين يعرفون أنك على صواب، لكنهم على عكسك، ليس لديهم الجرأة لقول ذلك".

وقد أعاد ترمب تغريد ما كتبه الصحافي مانو راجو من شبكة "سي إن إن" CNN الذي يغطي أخبار الكونغرس، الذي كشف أن جيف كان أحد اثنين من النواب الديمقراطيين اللذين كشفا مبكراً له عزمهما التصويت ضد إقالة الرئيس.

وجيف من مواليد 23 فبراير 1953 في نيويورك، وقد تم انتخابه عضواً لمجلس النواب عن ولاية نيوجيرسي.

وقد انتقد حاكم نيوجيرسي، فيل مورفي، قرار جيف بالقول إن "فان درو يساعد في تمكين دونالد ترمب"، ووصف الوقوف بجانب ترمب بـ"خيانة قيمنا".

وأضاف مورفي الديمقراطي في بيان: "إن تبديل الحزب يبعث على السخرية واليأس، وأنا واثق من أن الديمقراطي الذي يشارك في قيم وأولويات حزبنا سوف يشغل هذا المقعد".