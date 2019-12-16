المبعوث الأميركي لبيونغ يانغ : تعرفون كيف تصلون إلينا

حث ستيفن بيغن مبعوث الولايات المتحدة الخاص لكوريا الشمالية اليوم الاثنين بيونغ يانغ على الرد على مقترحات إجراء محادثات، رافضا موعدا نهائيا حدده الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون بنهاية العام في الوقت الذي أكد فيه استعداد واشنطن لبحث "كل القضايا ذات الاهتمام".



وتزايدت حدة التوتر في الأسابيع الأخيرة بعد أن أجرت بيونغ يانغ سلسلة من اختبارات الأسلحة ودخلت في حرب كلامية مع الرئيس دونالد ترمب مما أثار مخاوف من احتمال عودة البلدين إلى مسار التصادم الذي كانتا تسلكانه قبل بدء الجهود الدبلوماسية العام الماضي.

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إنقاذ المفاوضات

ووصل بيغن إلى سيول الأحد وسط تكهنات بأنه قد يحاول إنقاذ المفاوضات من خلال التواصل مع كوريا الشمالية التي توعدت بانتهاج "مسار جديد" لم تكشف النقاب عنه إذا تقاعست واشنطن عن تخفيف موقفها قبل نهاية العام.



وقال بيغن خلال مؤتمر صحفي مشترك في سيول مع نظيره الكوري الجنوبي لي دو-هون "ليس لدى الولايات المتحدة موعد نهائي. لدينا هدف.

دعوني أتحدث مباشرة لنظرائنا في كوريا الشمالية. حان الوقت كي نقوم بمهامنا. فلننجز ذلك. نحن هنا وأنتم تعرفون كيف تصلون إلينا".





وقال بيغن إنه إذا قامت كوريا الشمالية باستفزاز عسكري كبير في المستقبل القريب فإن ذلك لن يكون مفيدا جدا.



وأبدى أسفه إزاء سلسلة تصريحات صدرت عن مسؤولين كوريين شماليين في الآونة الأخيرة قائلا إن لهجتها كانت "عدائية وسلبية جدا وغير ضرورية على الإطلاق".