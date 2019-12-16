ترمب: لم أقدم وعوداً بل أنجح السجلات الرئاسية بالتاريخ

في سلسلة من التغريدات، أشاد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بفترته الرئاسية وما حققه فيها من إنجازات، وبدأ بوصف الأمر بأنه نصر كـ "البريكست" في المملكة المتحدة "بل أكثر من ذلك".

ويقول إنه برغم كل ذلك، فالمساءلة والرغبة في الإقصاء والعوائق مستمرة، "في حين نجح الرئيس ترمب ليس فقط في تقديم الوعود بل قدّم سجلاً من أنجح السجلات الرئاسية في التاريخ".

عوائق مستمرة

وعدد ترمب ما حدث في الأيام الماضية من إنجازات، مشيراً إلى الآتي: "في الأيام السابقة فقط.. عدد كبير من الوظائف والصفقات التجارية العملاقة، ومساعدة الأسر العاملة، وأكثر من ذلك بكثير". وذكّر بالتراجع القياسي في البطالة الذي تحقق في عهده وهو الأدنى منذ خمسة عقود.

“Here in America it will be the same victory as BREXIT, but even more so. In the U.S., while all of this has been going on, the Impeachment, the obstruction, the resistance, President Trump has managed to deliver not just promises, but a record which adds up to one..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 16, 2019

وكتب على تويتر: "خلال السنوات الثلاث الماضية، انخفض معدل البطالة وارتفعت الأرباح وتم إصلاح نظام العدالة الجنائية وكثير من الأمور الحيوية تمت معالجتها".

كذلك تطرق ترمب إلى الإنجازات الاقتصادية في مجال الطاقة ومرونة التصنيع وضبط الهجرة غير الشرعية "الآخذة في الهبوط"، مضيفاً أن "الجدار يواصل الارتفاع"، في إشارة إلى السور بين الولايات المتحدة والمكسيك.

يكرهون الحقيقة

....impeaching him. They hate the fact, above all, that this president is delivering. Substantial policy results for the working Americans who put him in the White House, and they can’t beat him in a fair fight next year.” @NextRevFNC @SteveHiltonx Thank you Steve! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 16, 2019

وأعاد ترمب التذكير بكفاحه في الحرب التجارية مع الصين، وهزيمة "داعش"، وإعادة التفاوض حول الاتفاق التجاري لأميركا الشمالية مروراً بالناتو.

وخلص ترمب في تغريدة أخيرة إلى التحدث عن نفسه بصيغة الآخر قائلاً: "قبل كل شيء إنهم يكرهون الحقيقة التي يصنعها الرئيس.. وهذا هو السبب الذي يجعلهم يفكرون في إقالة هذا الرئيس". وقال أخيراً: "إنها سياسة جوهرية تؤتي ثمارها للأميركيين الذين أوصلوه للبيت الأبيض"، مؤكداً أنه "لا يمكنهم التغلب عليه في معركة عادلة العام المقبل".