غراهام من أفغانستان: إعلان خفض القوات الأميركية وشيك

خلال زيارة مفاجئة إلى أفغانستان، قال عضو مجلس الشيوخ الأميركي ليندسي غراهام اليوم الاثنين إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيعلن تقليص عدد القوات الأميركية في أفغانستان هذا الأسبوع، مضيفاً أن تنفيذ القرار قد يبدأ قبل مطلع العام الجديد.

وأضاف السيناتور الجمهوري أن الرئيس قد يقلص عدد القوات إلى 8600 مقارنةً بالعدد الحالي البالغ 12 ألفا.

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وأوضح أن قوات الأمن الوطنية الأفغانية قادرة على تولي مهمة الدفاع عن أراضيها. رغم ذلك أبدى غراهام اعتراضه على سحب القوات الأميركية من أفغانستان بشكل كامل.

وقال غراهام من كابول إن الانسحاب الأميركي من أفغانستان يتعين أن يكون "مشروطاً"، مضيفاً أن طالبان يجب أن تتحمل مسؤولية الوعود التي تقطعها خلال محادثات السلام.

واستؤنفت الأسبوع الماضي مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وطالبان، لكنها "عُلّقت" عقب هجوم الأربعاء الماضي خارج قاعدة باغرام الجوية شمالي كابول.

الهجوم أسفر عن مقتل أفغانيين اثنين وإصابة سبعين آخرين، كما أصيب خمسة جنود أميركيين بجروح طفيفة جراء الهجوم.