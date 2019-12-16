مساءلة ترمب.. هل يتم استدعاء مولفاني وبولتون للشهادة؟

اقترح تشاك شومر، زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي، طلب شهادة ما لا يقل عن 4 أشخاص من بينهم كبير موظفي البيت الأبيض بالإنابة ميك مولفاني، ومستشار الأمن القومي السابق جون بولتون في محاكمة الرئيس دونالد ترمب المتوقعة في إطار مساءلته.

واقترح شومر، في رسالة بعث بها الأحد إلى ميتش ماكونيل، زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ، استدعاء مولفاني وبولتون للشهادة في المحاكمة المتوقعة في يناير، مع روبرت بلير، مستشار مولفاني، ومايكل دوفي، أحد المسؤولين عن الميزانية.

وقد يصبح ترمب ثالث رئيس أميركي يواجه مساءلة عندما يقوم مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، بكامل أعضائه بالتصويت، المرجح هذا الأسبوع، على الاتهامات مما يمهد الطريق أمام إجراء محاكمة في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون. وأشار شومر إلى أن المحاكمة قد تبدأ في وقت قريب مثل السابع من يناير بعد أداء جون روبرتس، الذي سيرأسها، اليمين رئيساً للمحكمة العليا.

واتهم الديمقراطيون ترمب بتعريض الدستور والأمن القومي للولايات المتحدة للخطر وتقويض نزاهة الانتخابات التي تجري في 2020 بطلبه من رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، خلال اتصال هاتفي جرى في يوليو، التحقيق مع خصمه السياسي عضو الحزب الديمقراطي جو بايدن.

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وينفي ترمب ارتكاب مخالفات وندد بالتحقيق بوصفه خدعة.

وقال شومر إن الشهود الذين اقترحهم كان لديهم "علم مباشر بقرارات الإدارة" التي تتعلق بهذه الاتهامات.

وقال متحدث باسم ماكونيل إن "الزعيم ماكونيل أوضح أنه يعتزم الاجتماع قريباً مع الزعيم شومر لبحث الخطوط العريضة لمحاكمة" .

وقال إنه أثار احتمال إجراء محاكمة قصيرة دون استدعاء أي شهود.