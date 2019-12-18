على خلفية السعي لعزله.. ترمب لبيلوسي: أنت تعلنين الحرب

اتهم الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الثلاثاء، زعيمة الديمقراطيين في الكونغرس، نانسي بيلوسي، بـ "تقويض الديمقراطية" في رسالة نشرت مع اقتراب التصويت على عزله في مجلس النواب.

وكتب في رسالة رسمية من ست صفحات إلى بيلوسي "بمتابعة هذا الاتهام الذي لا أساس له من الصحة"، "فإنك تعلنين حرباً مفتوحة ضد الديمقراطية الأميركية"، مضيفاً "التاريخ سيحكم عليك بشكل قاسٍ".

ويصوت مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون هذا الأسبوع، ربما اعتبارا من الأربعاء، على تهمتين تبنتهما اللجان ضد ترمب: استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.

وأضاف ترمب مخاطباً بيلوسي إن التهمة الأولى "باطلة تماماً، لا قيمة لها ومن إنتاج خيالك". ويتهم الرئيس الأميركي بأنه جمد مساعدة عسكرية لكييف بهدف إجبار الرئيس الأوكراني على فتح تحقيق في شأن جو بايدن، أبرز منافسيه الديمقراطيين في الانتخابات المقبلة.

وأكد ترمب مجددا أن حديثه مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، كان "بريئاً تماماً"، مشدداً على أنه لم يمارس "أي ضغوط" على كييف.

ووصف ترمب التهمة الثانية بأنها "عبثية وخطيرة".

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وتابع مخاطباً بيلوسي "إنك غير قادرة على القبول بحكم صناديق الاقتراع خلال انتخابات 2016 الكبيرة".

واعتبر أن تصويت مجلس النواب "لا يعدو كونه محاولة انقلاب غير قانونية".

وكشف استطلاع رأي عام جديد أجرته شبكة الـ"سي إن إن" الأميركية لقياس الرأي العام الأميركي حول إجراءات عزل الرئيس ترمب عن تفوق نسبة معارضي العزل لأول مرة منذ إعلان البدء في إجراءات الإقالة.

ووفقا للاستطلاع الجديد الذي أجرته شركة SSRS مع استعداد مجلس النواب للتصويت على مواد المساءلة هذا الأسبوع، فقد بلغت نسبة تأييد عزل ترمب وإقالته من منصبه 45%، منخفضة من 50% في استطلاع أجري في منتصف نوفمبر بعد اختتام جلسات الاستماع العلنية للجنة الاستخبارات بمجلس النواب.

وارتفعت نسبة معارضي الإقالة والعزل 47% في الاستطلاع الجديد، حيث صعدت من 43% في نوفمبر. كما تراجع تأييد الإقالة بين الديمقراطيين من 90% في نوفمبر إلى 77% الآن.

وتأتي هذه النتائج في صالح ترمب إذ تعكس غضب الناخبين الأميركيين من تركيز الديمقراطيين على إقالة الرئيس وعزله من منصبه بدلاً من القضايا الرئيسية التي تهم الناخبين.