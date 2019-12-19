عقوبات أميركية على قضاة "المحاكمات الصورية" في إيران

قالت وزارة الخزانة الأميركية اليوم الخميس إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على قاضيين إيرانيين تتهمهما بمعاقبة مواطنين إيرانيين وآخرين من مزدوجي الجنسية بسبب ممارستهم لحق حرية التعبير والتجمع.

وأضافت الوزارة في بيان أن القاضيين أبو القاسم صلواتي ومحمد مغيثه "أشرفا على إجهاض النظام الإيراني للعدالة في محاكمات صورية جرت فيها معاقبة صحفيين ومحامين ونشطاء سياسيين وأفراد من أقليات عرقية ودينية إيرانية لممارستهم حرية التعبير والتجمع وصدرت بحقهم أحكام مطولة بالسجن والجلد وحتى الإعدام".

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وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة ستفرض قيودا على إصدار تأشيرات لمسؤولين إيرانيين حاليين وسابقين وصفهم بأنهم متورطون في إساءة معاملة واحتجاز محتجين سلميين وذلك وسط تشديد واشنطن حملتها على إيران.

وقال بومبيو إن قوات الأمن الإيرانية ارتكبت انتهاكات جسيمة ضد المحتجين. وأكد وقوف الولايات المتحدة إلى جانب الشعب الإيراني في مطالبه.

ووجه بومبيو حديثه للمسؤولين الإيرانيين قائلا: "تصرفوا كدولة طبيعية وافتحوا مجال التقدم أمام شعبكم". لافتا "قد نحقق أهدافنا ونستقبل الإيرانيين في المستقبل بنية حسنة".

وبدأت الاضطرابات في إيران يوم 15 نوفمبر تشرين الثاني بعدما رفعت الحكومة الإيرانية أسعار الوقود بشكل مفاجئ بما يصل إلى 300بالمئة.

وامتدت الاضطرابات إلى أكثر من مئة مدينة وبلدة وتحولت لاحتجاجات سياسية مع مطالبة محتجين شبان وعمال بتنحي الزعماء الدينيين.