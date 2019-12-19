نائب جمهوري يغرد بصورة.. عزل ترمب سيسقط بمجلس الشيوخ

نشر النائب الجمهوري عن ولاية بنسلفانيا، لويد سموكر، صورة له في مجلس النواب الأميركي، وهو يرفع بطاقة التصويت بـ "لا" في الجلسة المخصصة لعزل الرئيس دونالد ترمب.

وكتب سموكر، الخميس، تعليقاً على صورته قائلاً: "لقد صوت بلا على كل مواد المساءلة". وأضاف: "غداً سيظل دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأميركية، عندما نقرع أجراس العام الجديد 2020

تعثر في مجلس الشيوخ

إلى ذلك، شدد سموكر على أن قرار مجلس النواب سيتعثر في المحطة الثانية عند مجلس الشيوخ.

وقد أكد موقفه ذلك بإعادة تغريد ما كتبه الجمهوري، ليندسي غراهام، عضو مجلس الشيوخ ورئيس اللجنة القضائية، الذي كتب: "مساءلة ترمب التي أقرها مجلس النواب سوف تواجه بزوال سريع في مجلس الشيوخ".

من جهته، أعاد ترمب تغريد تلك الرسالة التي عبر بها سموكر عن ثقته في الرئيس الأميركي وفوزه في الانتخابات المقبلة، مؤكداً "أن قضية العزل لن تؤثر بشيء".

وقد حصدت الصورة حوالي 29 ألف إعجاب وتم إعادة تغريديها 6.6 ألف مرة.

وطغى على تغريدات الرئيس الأميركي، الخميس، إعادة التغريد للمواقف الداعمة له مقابل تصويت الديمقراطيين على العزل في مجلس النواب.