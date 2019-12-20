بيلوسي تدعو ترمب لإلقاء خطاب حالة الاتحاد 4 فبراير

دعت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، الجمعة، الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لإلقاء الخطاب السنوي لحالة الاتحاد أمام جلسة مشتركة لمجلسي الكونغرس في 4 فبراير/شباط.

ووجهت بيلوسي الدعوة لترمب في رسالة نشرها على تويتر المتحدث باسمها، درو هاميل.

يذكر أن مجلس النواب الأميركي أقرَّ فجر الخميس (مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي) توجيه تهمة ثانية إلى ترمب، ألا وهي عرقلة عمل الكونغرس لمحاكمته أمام مجلس الشيوخ، ليصبح بذلك ثالث رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يطلق الكونغرس بحقّه إجراءً رسمياً لعزله.

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وبأغلبية 229 صوتاً مقابل 198 وامتناع نائب واحد عن التصويت، وافق مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون على توجيه تهمة عرقلة عمل الكونغرس إلى الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة، لتضاف بذلك إلى تهمة استغلال السلطة التي وجّهها إليه النواب قبل ذلك بدقائق.

وغرد ترمب، الجمعة، على "تويتر" مطالبا بمحاكمة فورية أمام مجلس الشيوخ، وأضاف: "الديمقراطيون لا يملكون أدلة ضدي ويحاولون فرض إملاءات على مجلس الشيوخ".

ومن جهته، أكد البيت الأبيض أنه واثق من أن مجلس الشيوخ سيبرئ الرئيس في المحاكمة المتوقع انطلاقها في يناير/كانون الثاني.