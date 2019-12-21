ترمب يدعو مؤيديه للتبرع بالمال لصالح النائب الديمقراطي المنشق

طلب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من مؤيديه التبرع للنائب الديمقراطي المنشق جيفرسون فان درو، الذي اختار الانضمام للحزب الجمهوري، ورفض التصويت لعزل ترمب.

كان جيفرسون (جيف) النائب عن ولاية نيوجيرسي قد أعلن رسمياً انشقاقه يوم الخميس، حيث استقبله ترمب في البيت الأبيض.

غير أن هذه الخطوة قوبلت من الديمقراطيين بمطالبته برد مبلغ 2500 دولار كانت قد قدمت كتبرع له.

ضد الحس السليم

....and has my FULL Endorsement. This is a BIG win for our GOP and a BIG win for South Jersey. South Jersey is TRUMP COUNTRY, so I know ALL NJ Republicans will join me in supporting Jeff Van Drew. The Dems are already coming after him, so help Jeff win. https://t.co/whoUDnen12 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 20, 2019

وقد غرد ترمب بأن "سياسات الحزب الديمقراطي التي تطارد الأشخاص ذوي الحس السليم هي التي دفعت جيف للتصويت ضد خدعة العزل". تغريدة ترمب أردفت بوصلة إلى منصة جمع الأموال والتبرعات الخاصة بجيف.

وأكد الرئيس الأميركي أن خطوة جيف تدعم الحزب الجمهوري، وأن جميع الجمهوريين في ولاية نيوجيرسي سوف ينضمون له، لهذا طالب بالتبرع له قائلاً: "لهذا ساعدوا جيف على الفوز".

ترحيب جمهوري

كان جيف فان درو واحداً من اثنين من الديمقراطيين الذين صوتوا ضد عريضتي عزل ترمب في مجلس النواب، فيما صوت ديمقراطي ثالث ضد عريضة واحدة.

وقد رحب الجمهوريون بجيف في حزبهم، برغم أنه سبق أن وقف بشدة سابقاً في قضايا مع الديمقراطيين في مسائل كالسلاح والإجهاض.

فيما دعا ترمب لجمع التبرعات لجيف، فقد طرح الديمقراطيون دعوات لجمع التبرعات لصالح منافسه الديمقراطي في نهاية المطاف.