مقتل جندي أميركي في أفغانستان.. وطالبان تتبنى

ذكر الجيش الأميركي، في بيان، أن جندياً أميركياً قتل في المعارك بأفغانستان، الاثنين، دون أن يقدم تفاصيل أخرى.

كما تعمد الجيش حجب اسم الجندي القتيل حتى إبلاغ ذويه.

في المقابل، تبنت حركة طالبان ما قالت إنه هجوم قتل فيه جندي أميركي.

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يشار إلى أن الولايات المتحدة كانت قد أعلنت أوائل الشهر الجاري احتمال سحب قواتها من أفغانستان. وقال وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، في حينه إن أي خفض قد يحدث في قوات الولايات المتحدة بأفغانستان لن يكون مرتبطاً بالضرورة بصفقة مع حركة طالبان، في إشارة إلى احتمال حدوث تخفيض لمستوى القوات بغض النظر عن المسعى القائم لإقرار السلام. وجاءت تصريحات إسبر في أعقاب زيارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لأفغانستان في عيد الشكر، والتي تحدث فيها عن خفض محتمل للقوات، وقال إنه يعتقد أن حركة طالبان ستوافق على وقف إطلاق النار في الحرب الدائرة منذ 18 عاماً.

وتخوض الولايات المتحدة مفاوضات مع حركة طالبان الأفغانية منذ عام بهدف إبرام اتفاق تسحب واشنطن بموجبه قواتها من البلد الآسيوي مقابل ضمانات أمنية من الحركة، إلا أن المفاوضين الأميركيين أعلنوا في وقت سابق من ديسمبر تعليق المحادثات بعدما شن المتمردون هجوما انتحاريا على قاعدة أميركية كبيرة.

يذكر أن نحو 20 ألف جندي أجنبي معظمهم أميركيون ينتشرون في أفغانستان في إطار مهمة لحلف شمال الأطلسي تقودها الولايات المتحدة للتدريب والمساعدة وتقديم المشورة للقوات الأفغانية. وتقوم بعض القوات الأميركية بعمليات لمكافحة الإرهاب ضد جماعات إسلامية متشددة.