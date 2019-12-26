3 حوادث إطلاق نار بولاية أميركية.. مقتل وإصابة 9 أشخاص

تبحث شرطة هاي بوينت بولاية نورث كارولاينا الأميركية عن المشتبه بضلوعهم في وقائع إطلاق نار، أفضت إلى مقتل شخصين وإصابة 7 آخرين خلال يومين، من بينها هجوم من سيارة متحركة أمام مركز للتسوق عشية عيد الميلاد.

وقالت الشرطة إن ظهر الثلاثاء شهد إطلاق نار من سيارة متحركة على مجموعة تتألف من قرابة 12 شخصاً، تجمعوا في مرآب سيارات أمام مركز التسوق، مما أدى إلى نقل 6 أشخاص إلى المستشفى، بينهم 3 في حالة خطيرة.

وقال الكابتن كريس وايسنر، من قسم شرطة هاي بوينت، إنه بحلول ظهر الأربعاء كانت حالة الأشخاص الستة قد استقرت، لكن المحققين لم يحددوا بعد أياً من المشتبه بهم أو الحافلة المستخدمة في الهجوم.

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وأضاف وايسنر أنه بالإضافة إلى هذا فإن المحققين يبحثون احتمال أن يكون الهجوم الذي وقع يوم الأربعاء من سيارة مرتبط بإطلاق نار منفصل وقع الليلة السابقة، وتوفي على إثره أحد الضحيتان، وهو رجل يبلغ عمره 27 عاما، في اليوم التالي.

وتابع وايسنر: "لا يوجد رابط، لكنهم يبحثون فيما إذا كانت هناك صلة" بين حادثي إطلاق النار، وأضاف أنه لم يتم اعتقال أي شخص في الحادثين.

ووقع حادث إطلاق نار ثالث أدى إلى مقتل ضحية (18 عاما) في وقت مبكر من عشية عيد الميلاد، ويعتقد أنه حادث منفصل، وفقاً لما قاله وايسنر. وتابع وايسنر "تم إلقاء القبض على بعض الأشخاص" في هذا التحقق يوم الأربعاء، لكنه رفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل.