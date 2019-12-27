إجراءات أميركية جديدة لمراقبة الطائرات المسيرة

اقترحت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية، الخميس، استحداث قاعدة تنظيمية تسمح بتتبع عن بعد لأغلب الطائرات المسيرة التي تحلق في المجال الجوي للولايات المتحدة.

وقالت الإدارة إن المقترح سيتضمن التزام كل الطائرات المسيرة التي تعمل داخل الولايات المتحدة بالقاعدة الجديدة خلال 3 سنوات.

وطلب الكونغرس من الإدارة في 2016 إصدار قواعد تنظيمية أو كتيب إرشادات بحلول يوليو/ تموز 2018 للسماح للجمهور العام ولإدارة الطيران الاتحادية ولجهات إنفاذ القانون وآخرين بتتبع وتحديد للهوية عن بعد للطائرات المسيرة ومشغليها خلال قيامها بأي رحلة.

وتتسابق شركات لتشكيل أسطول من الطائرات المسيرة كخدمة تكميلية للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت.