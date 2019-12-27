ترمب والسيسي يؤكدان على ضرورة إنهاء الصراع الليبي

ذكر البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي اتفقا في اتصال هاتفي، الخميس، على رفض "الاستغلال الخارجي" للوضع في ليبيا، وحثا أطراف الصراع على اتخاذ "إجراءات عاجلة" لإنهاء القتال.

ومن جانبه، صرّح السفير، بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر، بأنه تم خلال الاتصال التباحث وتبادل وجهات النظر حول تطورات بعض الملفات الإقليمية خاصة الوضع في ليبيا، إذ أكد الرئيس السيسي دعم مصر لتفعيل إرادة الشعب الليبي في تحقيق الأمن والاستقرار لبلاده، وأهمية الدور الذي يقوم به الجيش الوطني الليبي في هذا السياق لمكافحة الإرهاب وتقويض نشاط التنظيمات والميليشيات المسلحة التي باتت تهدد الأمن الإقليمي بأسره.

وشدد السيسي على ضرورة وضع حد لحجم التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي.

وخلال الاتصال، تم التطرق إلى ملف سد النهضة، وأعرب الرئيس المصري عن التقدير لجهود الولايات المتحدة في رعاية المفاوضات الثلاثية الخاصة بسد النهضة.

هذا وأبدى الرئيس الأميركي اهتمامه وحرصه على نجاح مفاوضات للخروج بنتائج إيجابية وعادلة تحفظ حقوق جميع الأطراف.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول كذلك عدداً من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، حيث أكد الرئيسان في هذا الصدد الحرص على تطوير التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.

وأعرب الرئيسان عن تطلعهما لمواصلة العمل على دفع العلاقات المتميزة بين البلدين.