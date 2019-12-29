حاكم نيويورك: حادث الطعن بمنزل الحاخام "عمل إرهابي"

أعلن حاكم نيويورك، الأحد، أن الاعتداء الذي استهدف منزل الحاخام قرب نيويورك ونتج عنه إصابة 5 أشخاص، هو "عمل إرهابي".

Stabbing In Monsey now A few victims on Forshey Rd By a shul pic.twitter.com/YuYBb5iPUG — Rockland Buff (@Rockland_Buff) December 29, 2019

وفي الساعات الأولى من صباح الأحد، أفادت وسائل إعلام أميركية بأن عدة أشخاص تعرضوا للطعن بمنزل حاخام يقع بالقرب من كنيس يهودي، قرب نيويورك في الولايات المتحدة، فيما ألقت الشرطة القبض على مشتبه به بعد العملية بقليل.

وأفادت مراسلة "العربية" و"الحدث" أن منفذ عملية الطعن قرب الكنيس اليهودي هرب بعد العملية، مؤكدة إصابة 5 أشخاص، بينهم اثنان في حالة خطيرة.

وأضافت مراسلتنا أن عملية الطعن تمت داخل منزل حاخام يهودي وليس داخل الكنيس، كما تداولت الخبر بعض وسائل الإعلام.

وتم تداول مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر عناصر الشرطة والإسعاف في محاولة لإسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفى، بعد حادث الطعن الذي وقع في حي "فوشاي".

وأكد مسؤول في منظمة "شاباد" اليهودية صحة الفيديوهات المتداولة.

די ארעסט אין הארלעם pic.twitter.com/byV2Gmph8a — Hasidic2 (@hasidic_1) December 29, 2019

وقالت منظمة يهودية إن مهاجماً طعن 5 أشخاص في منزل حاخام في ولاية نيويورك الأميركية، قبل أن يلوذ بالفرار في عملية طعن عشوائي.

وقال مجلس الشؤون العامة اليهودي على "تويتر" إن شخصاً يرتدي وشاحاً طعن الضحايا في منزل في مونسي بمقاطعة روكلاند، التي تبعد نحو 48 كيلومتراً شمال مدينة نيويورك.

وأضاف المجلس أن كل المصابين الخمسة نُقلوا إلى مستشفيات محلية، وقال إن اثنين من المصابين في حالة خطيرة، وإن أحدهما تعرض لست طعنات.

من جهتها أفادت شبكة "سي بي إس" أن رجلاً يحمل ساطوراً اقتحم منزل الحاخام الواقع في مونسي شمال نيويورك، حيث كان جمع من الناس يحتفلون بعيد الأنوار اليهودي (حانوكا)، وقام بعملية الطعن.

وفي وقت سابق، قال ستيف ليبرمان، مراسل "جورنال نيوز" في مقاطعة روكلاند، إن ما لا يقل عن 3 أشخاص تعرضوا للطعن قرب كنيس في "فورشاي رود" في مونسي. وقال ليبرمان إن الشرطة المحلية قامت بتمشيط المنطقة.

وتقع مونسي على بعد نحو 48 كيلومتراً شمال مدينة نيويورك.

وتؤوي مونسي مجموعة كبيرة من اليهود.