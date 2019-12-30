الخارجية الأميركية: عقوبات جديدة ضد إيران قريبا

قالت الخارجية الأميركية إن عقوبات جديدة ستصدر قريبا ضد إيران مشددا على أن أميركا سترد في أي مكان وليس في العراق فقط إذا هددت مصالح الولايات المتحدة.

يأتي ذلك فيما أكد المبعوث الأميركي لإيران، بريان هوك، في إيجاز عبر الهاتف مع الصحافيين، الاثنين، أن هدف الضربات الأميركية لحزب الله العراقي في العراق وسور يا، الأحد، كان "استعادة القدرات الرادعة للولايات المتحدة ضد العدوان الإيراني".

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واتهم كتائب حزب الله العراقي "بالتعدي على السيادة العراقية".

وقال هوك إن "الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، كان صبورا"، مضيفا و "آخر ما نسعى إليه هو الصراع في الشرق الأوسط".

وأضاف: "منذ مايو/أيار، رفعت الولايات المتحدة عدد قواتها في الشرق الأوسط بـ 14 ألف جندي، كما قامت بزيادة القدرات الدفاعية الجوية للسعودية".

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وإلى ذلك، أوضح ديفيد شنكر، مساعد وزير الخارجية الأميركي، لشؤون الشرق الأدنى، أن "الأهداف المقصوفة في سوريا الأحد كانت أهم من مثيلتها في العراق".

ووصف شنكر الضربات الأميركية بأنها "جادة"، مضيفا "لا نريد تصعيدا، ولكن الإيرانيين فسروا ضبط النفس الأميركي بالضعف".

وشدد على أهمية ضرب مجموعة هامة من الأهداف "لإيصال رسالة إلى إيران".