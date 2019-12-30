السيناتور روبيو يحذر إيران من لعبة خطيرة جداً

تواصلت ردود الأفعال من المسؤوليين الأميركيين رداً على القصف الأميركي لقواعد ميليشيا حزب الله العراقية المدعومة من إيران. وحذر السيناتور الجمهوري، ماركو روبيو، إيران من تصعيد الوضع في العراق ووصف ما تقوم به بأنه لعبة خطيرة.

وقال في تغريدة له على حسابه تويتر "الوضع المتوتر الناشئ في العراق قد يرقى إلى إمكانية خطيرة للتصعيد إلى صراع أوسع وخطير. وتابع "إيران تلعب لعبة خطيرة جدا".

Tense situation emerging in #Iraq with serious potential to escalate into a broader & dangerous conflict. #Iran is playing a very dangerous game. — Marco Rubio (@marcorubio) December 29, 2019

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" قيام طائرات أميركية بشن غارات على مقار لميليشيات حزب الله العراقي ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المقاتلين، من بينهم القيادي في الميليشيات، أبو علي الخزعلي.

واستهدفت المقاتلات من نوع إف 15 الأميركية، وذلك وفق ما ذكر مصدر عسكري أميركي، 5 قواعد تابعة لميليشيات حزب الله العراقي: 3 في الأنبار و2 في سوريا.

وأسفر القصف الأميركي عن سقوط 10 قتلى و14جريحاً في حصيلة أولية لاستهداف قواعد حزب الله العراقي.

وأفاد بيان للجيش الأميركي أن المنشآت الخمس المستهدفة لحزب الله العراقي، منها مخازن أسلحة ومواقع للقيادة والسيطرة.

وذكر البنتاغون أن الضربات جاءت رداً على مقتل متعاقد دفاع أميركي في العراق.