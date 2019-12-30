السيناتور غراهام: اللغة التي تفهمها إيران وميليشياتها هي القوة 

أعرب السيناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، عن سعادته بالقصف الأميركي لميليشيات حزب الله في العراق مضيفاً أَن اللغة الوحيدة التي تفهمها إيران هي القوة.

وقال في تغريدة له على حسابه في تويتر "سعيد للغاية لرؤية الضربة الأميركية ضد (وكلاء إيران / حزب الله)، رداً على الهجوم على القوات الأميركية في العراق.

وتابع اللغة الوحيدة التي تفهمها إيران هي القوة. وأضاف: "إنني أقدر تقديرا كبيرا إدارة ترمب على محاسبة ملالي إيران على ممارستهم في العراق وسوريا".

Very glad to see the US strike back against Iran/Hezbollah proxies in response to the attack on American service members in Iraq.



The only language Iran understands is force. https://t.co/vwroKAgmpa — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) December 29, 2019

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" قيام طائرات أميركية بشن غارات على مقار لميليشيات حزب الله العراقي، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المقاتلين، من بينهم القيادي في الميليشيات، أبو علي الخزعلي.

واستهدفت المقاتلات من نوع إف 15 الأميركية، وذلك وفق ما ذكر مصدر عسكري أميركي، 5 قواعد تابعة لميليشيات حزب الله العراقي: 3 في الأنبار و2 في سوريا.

وأسفر القصف الأميركي عن سقوط 10 قتلى و14جريحاً في حصيلة أولية لاستهداف قواعد حزب الله العراقي.

وأفاد بيان للجيش الأميركي أن المنشآت الخمس المستهدفة لحزب الله العراقي، منها مخازن أسلحة ومواقع للقيادة والسيطرة.

وذكر البنتاغون أن الضربات جاءت رداً على مقتل متعاقد دفاع أميركي في العراق.