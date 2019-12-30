بومبيو سيزور أوكرانيا في خضم إجراءات عزل ترمب

يزور وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في 3 كانون الثاني/يناير، أوكرانيا، التي تدور حولها تحقيقات متصلة بإجراءات تستهدف عزل الرئيس الأميركي، دونالد ترمب.

ويجري بومبيو مباحثات مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلنسكي، بحسب ما أعلنت، الخارجية الأميركية، الاثنين.

وسيكون بومبيو أرفع مسؤول أميركي يزور أوكرانيا منذ اندلاع التحقيقات في أيلول/سبتمبر 2019.

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وتم توجيه اتهام تجاوز السلطة رسمياً لترمب في 18 كانون الأول/ديسمبر من مجلس النواب، وذلك لطلبه من نظيره الأوكراني التحقيق حول خصومه الديموقراطيين، وضمنهم جو بايدن، الأوفر حظاً لمنافسته على الرئاسة في تشرين الثاني/نوفمبر 2020. وترمب متهم بتجميد مساعدة عسكرية مهمة لسلطات كييف مقابل تلبية طلبه.

لكن لم يصوت على إجراءات عزل ترمب سوى النواب المعارضين الديموقراطيين الذين يشكلون أغلبية في مجلس النواب. ويتوقع أن تتم تبرئة ترمب في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون ويرجح أن تعقد الجلسة في كانون الثاني/يناير 2020.