سيناتور أميركي بارز يؤيد قصف الحشد العراقي ويتوعد إيران

توعد السيناتور الأميركي البارز، توم الكوتون، عن الحزب الجمهوري إيران بعواقب وخيمة، في حال واصلت هجماتها على الأميركيين، معرباً عن تأييده للضربات الأميركية ضد ميليشيات حزب الله في العراق.

وقال في تغريدة له "إن ضربات اليوم ضد الجماعات المدعومة من إيران في العراق وسوريا هي استجابة مبررة لمقتل أميركي وجرح العديد من أفراد الخدمة الأميركية والعراقيين. يجب أن تتوقف طهران عن مهاجمة الأميركيين وإلا ستواجه عواقب وخيمة ".

Today’s strikes against Iranian-backed groups in Iraq and Syria are a justified response to the killing of an American and the wounding of several American service members and Iraqis. Tehran must stop attacking Americans or else face even graver consequences. https://t.co/xGoSz7l0jT — Tom Cotton (@SenTomCotton) December 29, 2019

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" قيام طائرات أميركية بشن غارات على مقار لميليشيات حزب الله العراقي، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المقاتلين، من بينهم القيادي في الميليشيات، أبو علي الخزعلي.

واستهدفت المقاتلات من نوع إف 15 الأميركية، وذلك وفق ما ذكر مصدر عسكري أميركي 5 قواعد تابعة لميليشيات حزب الله العراقي: 3 في الأنبار و2 في سوريا.

وأسفر القصف الأميركي عن سقوط 10 قتلى و14جريحاً في حصيلة أولية لاستهداف قواعد حزب الله العراقي.

وأفاد بيان للجيش الأميركي أن المنشآت الخمس المستهدفة لحزب الله العراقي، منها مخازن أسلحة ومواقع للقيادة والسيطرة. وذكر البنتاغون أن الضربات جاءت رداً على مقتل متعاقد دفاع أميركي في العراق.