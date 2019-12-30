شاهد.. قتيلان وجريح بإطلاق نار في كنيسة بتكساس الأميركية

فتح رجل النار داخل كنيسة، خلال الصلاة صباح الأحد في تكساس بجنوب الولايات المتحدة، فقتل شخصاً وأصاب آخَر بجروح بالغة، قبل أن يُصاب هو أيضاً برصاص مصلين موجودين بالكنيسة.

وأشار مكتب التحقيقات الفيدرالية إلى أنه يحقق في الهجوم لتحديد أسبابه.

وأوضح مايك درايفدال، المتحدث باسم خدمة الإطفاء في مدينة فورث وورث القريبة، لوكالة فرانس برس، أنه "في حوالي الساعة 10:57 بالتوقيت المحلي (17:57 ت غ) تم إبلاغ الشرطة ورجال الإطفاء في وايت سيتلمنت بحصول إطلاق نار في كنيسة ويست فريواي تشرش أوف كرايست". وأضاف "عندما وصلوا، وجدوا أنه تم إطلاق أعيرة نارية".

ونُقِل ثلاثة أشخاص بينهم المهاجم إلى المستشفى على نحو طارئ. وأوضح درايفدال أن "الثلاثة كانوا في وضع حرج لدى دخولهم المستشفى".

من جهتها قالت ماكارا تراستي المتحدثة باسم خدمة سيارات الإسعاف "عالجنا خمسة جرحى، ثلاثة منهم أصيبوا برصاص". وأضافت لفرانس برس "توفي شخصان" أحدهما المهاجم، فيما "لا يزال الثالث بوضع حرج".

وقال مسؤول بالشرطة المحلية خلال مؤتمر صحافي ظهر الاحد "اليوم حوالي الساعة 11:15 صباحاً دخل مهاجم إلى كنيسة ويست فريواي تشرش أوف كرايست أثناء الصلاة".

موضوع يهمك أعلن حاكم نيويورك، الأحد، أن الاعتداء الذي استهدف منزل الحاخام قرب نيويورك ونتج عنه إصابة 5 أشخاص، هو "عمل إرهابي".وفي... حاكم نيويورك: حادث الطعن بمنزل الحاخام "عمل إرهابي" أميركا

ولفت إلى أن الرجل أطلق أعيرة نارية، مشيرا إلى أن مصليَيْن في الكنيسة "أطلقا النار بدورهما وأصابا المشتبه به".

من جانبه، قال جيف وليامز المسؤول عن إدارة السلامة العامة في تكساس بعد ظهر الأحد إن "مصلّيَيْن بَطَلَيْن قد حالا دون وقوع الأسوأ وأنقذا عددا لا يحصى من الأرواح. أفكارنا معهم ومع عائلاتهم".

وقال المدعي العام لولاية تكساس، كين باكستون، أنه "بحالة صدمة وحزن" جراء الهجوم.

بدوره قال حاكم الولاية الجمهوريّ غريغ أبوت إن "أماكن العبادة مقدسة وأنا ممتن لموظفي الكنيسة الذين تصرفوا بسرعة لتحييد المهاجم ومنع فقدان مزيد من الأرواح".

وقُتل زهاء أربعة آلاف شخص بالرصاص عام 2017 بالولايات المتحدة، إحدى أكثر الدول التي تنتشر فيها الأسلحة النارية.