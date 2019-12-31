بولتون: إيران تسيطر على الميليشيات الشيعية بالعراق

أكد مستشار الأمن القومي السابق في إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، جون بولتون، سيطرة إيران على الميليشيات الشيعية في العراق.

وغرد بولتون على "تويتر"، الثلاثاء: "الهجوم على السفارة الأميركية في بغداد يعد من قواعد اللعبة الإيرانية التي تنفذها منذ عام 1979، إنه يؤشر إلى السيطرة الإيرانية على مجموعات الميليشيات الشيعية، وليس دليلاً على العداء العراقي لأميركا. يجب علينا حماية مواطنينا من العدوان الإيراني".

The attack on the U.S. embassy in Baghdad is straight from Iran's playbook in 1979. It's a sign of Iranian control over Shia militia groups, not a sign of Iraqi anti-Americanism. We must protect our citizens from Iranian belligerence. — John Bolton (@AmbJohnBolton) December 31, 2019

ويعد بولتون من أكثر السياسيين السابقين في الإدارة الأميركية الذين تبنوا خطابا حازما ضد سلوك إيران في المنطقة.

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والاثنين، غرد بولتون بأن "الضربات الأميركية ضد مجموعات الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران في العراق وسوريا قد تأخرت".

وقال إن "الضربات خطوة أولى جيدة ويجب أن يدفع ملالي إيران ثمنًا باهظًا لدعمهم المستمر للإرهاب".

يأتي ذلك فيما أكد المبعوث الأميركي لإيران، برايان هوك، في إيجاز عبر الهاتف مع الصحافيين، الاثنين، أن هدف الضربات الأميركية لحزب الله العراقي في العراق وسور يا، الأحد، كان "استعادة القدرات الرادعة للولايات المتحدة ضد العدوان الإيراني".