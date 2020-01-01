شاهد كيف أُنزل المارينز داخل السفارة الأميركية ببغداد

نشر دان سكافينو، أحد مساعدي الرئيس الأميركي دونالد ترمب ومسؤول التواصل الاجتماعي في البيت الأبيض، فيديو يظهر إنزالاً لعشرات عناصر المارينز داخل السفارة الأميركية في بغداد.

وكتب على حسابه في تويتر مساء الثلاثاء: "مشاة البحرية الأميركيةMV-22 تنزل فرقة من القوات الخاصة (فرقة مشاة البحرية ذات الأغراض الخاصة للاستجابة للأزمات) – التابعة للقيادة المركزية لقوات المارينز في سفارة الولايات المتحدة في بغداد ، العراق"

December 31, 2019–



U.S. Marine Corps MV-22 Ospreys drop off Special Purpose Marine Air-Ground Task Force-Crisis Response-Central Command Marines at the U.S. Embassy in Baghdad, Iraq.🇺🇸🇺🇸 pic.twitter.com/RgBTMVAKCg — Dan Scavino Jr.🇺🇸 (@Scavino45) January 1, 2020





وأرفق مع التغريدة فيديو يظهر العشرات من القوات الخاصة تخرج من طائرات هيلكوبتر رابضة داخل السفارة في العاصمة العراقية.

يذكر أن السفارة تعرضت يوم الثلاثاء لمهاجمة من قبل أنصار فصائل عراقية موالية لإيران ومنضوية ضمن الحشد الشعبي، حيث أقدم هؤلاء على حرق إحدى البوابات، وتحطيم زجاج غرفة أمن وكاميرات مراقبة.

750 جنديا إضافيا إلى الشرق الأوسط

ولاحقاً أعلن وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، أن البنتاغون سيرسل "فورا حوالي 750 جنديا إضافيا إلى الشرق الأوسط "ردا على الأحداث الأخيرة في العراق".

وقال إسبر في بيان، الأربعاء، إنه "سيتم نشر حوالي 750 جنديا في المنطقة على الفور"، وبدا أنه يؤكد بذلك معلومات مسؤول أميركي قال في وقت سابق إن الولايات المتحدة أرسلت 500 جندي إلى الكويت المجاورة للعراق. وأضاف أن هناك "قوات إضافية جاهزة ليتم نشرها في الأيام المقبلة".

إلى ذلك، أوضح أن "هذا النشر هو إجراء وقائي ومناسب ردا على مستويات التهديد المتزايدة ضد الأفراد والمنشآت الأميركية، كما شهدنا الثلاثاء في بغداد".

يشار إلى أن 3 من مسؤولي وزارة الدفاع الأميركية قالوا في وقت سابق لقناة "فوكس نيوز" الأميركية، إن "اللواء الإنذاري للفرقة 82 المحمولة جوا التابعة للجيش الأميركي قد أصدر أوامره بالانتشار السريع في الكويت وسط الاضطرابات في بغداد. كما تم إخبار ما لا يقل عن 500 من المظليين بالفعل في الكويت.

إلى ذلك، أبلغ أفراد اللواء الذي يضم حوالي 4000 من قوات المظليين، والمعروفة باسم DRB - لواء النشر الجاهز - بأن يحزموا حقائبهم من أجل تحرك محتمل في الأيام المقبلة بعد اقتحام السفارة الأميركية في بغداد الثلاثاء.

وقد غادر بعض المظليين قاعدتهم بالفعل في فورت براغ، نورث كارولاينا، للسفر إلى الخارج على متن طائرات شحن تابعة للقوات الجوية سي 17، وفقًا للمسؤولين الأميركيين، بحسب ما أفادت القناة الأميركية.