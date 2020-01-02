أميركا تحذر رعاياها من السفر إلى العراق

جددت وزارة الخارجية الأميركية التذكير بفرض حظر السفر على مواطنيها إلى العراق، التي كانت أصدرته للمرة الأولى في مايو 2019.

وفند بيان صادر عن الخارجية، الخميس، أسباب الحظر، معتبراً أنها تتعلق بالإرهاب والخطف والصراع المسلح، وأن الأميركيين في العراق معرضون لخطر كبير للعنف، بسبب نشاط العديد من الجماعات المتطرفة والمتمردة في العراق بمهاجمة الأميركيين.

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كما أضاف ضرورة تجنب المواطنين السفر عبر العراق إلى سوريا للمشاركة في نزاع مسلح، حيث يواجهون مخاطر شديدة منها الاختطاف أو الإصابة أو الوفاة، إضافة إلى مخاطر قانونية كالاعتقال والغرامات والطرد.

إلى ذلك، ونظراً للمخاطر التي يتعرض لها الطيران المدني داخل العراق أو بالقرب منه، أصدرت إدارة الطيران الفيدرالية إشعاراً للطيارين ولائحة الطيران الفيدرالية الخاصة.

وكانت السفارة الأميركية في بغداد أعلنت مساء الأربعاء في بيان أنه "بسبب الهجمات على مجمع السفارة الأميركية، تم تعليق جميع العمليات القنصلية العامة حتى إشعار آخر".