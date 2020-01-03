السيناتور جيم بانكس: مقتل سليماني نصر للشعبين الأميركي والإيراني

Not only is #Soleimani's death a victory for the American people, it is a cause of celebration for the Iranian people who suffer daily under an oppressive, militaristic regime whose mission is to "export our revolution to the world." — Jim Banks (@RepJimBanks) January 3, 2020

قال السيناتور الجمهوري جيم بانكس، الجمعة، إن قاسم سليماني تسبب بإصابات بالغة لجنودنا الأميركيين في العراق بسبب تقنية العبوات الناسفة.

وقال معلقاً، من خلال تغريدة على "تويتر"، على مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، بعملية استهداف أميركية بالصواريخ في بغداد، إن إيران زودت الميليشيات بالعبوات الناسفة التي اخترقت الكثير من مركباتنا المدرعة في العراق.

If you see an Iraq war veteran with an artificial limb (or limbs), there's a pretty good chance Soleimani and his Quds Force can take credit for the maiming. Iran supplied the IEDs that have penetrated so many of our armored vehicles in Iraq. — Jim Banks (@RepJimBanks) January 3, 2020

وأضاف أن مقتل سليماني يعتبر نصرا للشعب الأميركي وللشعب الإيراني الذي يعاني يوميا في ظل نظام عسكري قمعي مهمته "تصدير ثورته إلى العالم".

وبعد الضربة الأميركية التي أدت لمقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، فجر الجمعة، وأبو مهدي المهندس نائب رئيس ميليشيا الحشد، غرد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، وكأنه منتصر بنشر علم بلاده فقط.

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وجاءت تغريدة ترمب بعد عملية اغتيال منظمة تمت باستخدام الطائرات، واستهدفت عدداً من قيادات وأعضاء في الحشد الشعبي، أثناء خروجهم من مطار بغداد الدولي من البوابة الجنوبية برفقة وفد غير عراقي، حيث أشارت الأنباء إلى تواجد بعض القيادات الإيرانية من الحرس الثوري.

وتسبب الاستهداف الصاروخي بمقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، والرجل الثاني بميليشيا الحشد أبومهدي المهندس، ومسؤول مديرية العلاقات في الحشد محمد الجابري، ومسؤول الآليات حيدر علي.

كما خلفت العملية أيضاً عدداً من الجثث المتفحمة لم يتم التعرف عليها حتى الآن.