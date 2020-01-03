السيناتور رومني: سليماني إرهابي ويده ملطخة بدماء جنودنا

قال السيناتور الجمهوري ميت رومني، الجمعة، إن قاسم سليماني إرهابي فاسد ويده ملطخة بدماء مئات الجنود الأميركيين، وذلك في تعليقه على مقتل سليماني بعملية استهداف بالصواريخ خارج مطار بغداد، أسفرت عن مقتله ومجموعة من مرافقيه.

Qassem Soleimani was a depraved terrorist who had the blood of hundreds of American servicemen and women on his hands, and who was doubtlessly planning operations to further harm our citizens and allies. — Senator Mitt Romney (@SenatorRomney) January 3, 2020

رومني قال إن سليماني كان يخطط لعمليات لإلحاق الأذى بمواطنينا وحلفائنا.

وأضاف في تغريدة على حسابه بتويتر: "نتذكر ونكرّم تضحيات هؤلاء الجنود والنساء، ونشيد بقواتنا الشجاعة وضباط المخابرات الذين قاموا بهذه المهمة الناجحة".

وأضاف أنه في هذا الوقت من التوتر المتزايد في المنطقة، يجب على الولايات المتحدة اتخاذ الخطوات اللازمة لحماية موظفينا هناك وخارجها.

وقال: "مع التحديات المتزايدة التي تواجهنا في الشرق الأوسط، من الضروري أن تقوم الولايات المتحدة وحلفاؤنا بصياغة ومتابعة استراتيجية متماسكة لحماية مصالحنا الأمنية في المنطقة. سوف أضغط على الإدارة للحصول على تفاصيل إضافية في الأيام المقبلة".

موضوع يهمك انتشر فيديو على مواقع التواصل، يظهر مكان القصف الأميركي لسيارة تقل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، والرجل الثاني بميليشيا... شاهد.. مكان استهداف موكب سليماني بعملية أميركية في بغداد العرب و العالم

وبعد الضربة الأميركية التي أدت لمقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، فجر الجمعة، وأبو مهدي المهندس نائب رئيس ميليشيا الحشد، غرد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، وكأنه منتصر بنشر علم بلاده فقط.

وجاءت تغريدة ترمب بعد عملية اغتيال منظمة تمت باستخدام الطائرات، واستهدفت عدداً من قيادات وأعضاء في الحشد الشعبي، أثناء خروجهم من مطار بغداد الدولي من البوابة الجنوبية برفقة وفد غير عراقي، حيث أشارت الأنباء إلى تواجد بعض القيادات الإيرانية من الحرس الثوري.

وتسبب الاستهداف الصاروخي بمقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، والرجل الثاني بميليشيا الحشد أبومهدي المهندس، ومسؤول مديرية العلاقات في الحشد محمد الجابري، ومسؤول الآليات حيدر علي.

كما خلفت العملية أيضاً عدداً من الجثث المتفحمة لم يتم التعرف عليها حتى الآن.