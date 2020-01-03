النائب الجمهوري ستيف سكاليز: بفضل ترمب سليماني لن يقتل المزيد

قال النائب الأميركي الجمهوري ستيف سكاليز، اليوم الجمعة، إن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، أحد أكثر الإرهابيين وحشية في العالم.

If you come after the United States, we will come after you with overwhelming strength.



Soleimani was one of the world's most brutal terrorists. Thanks to @realDonaldTrump's decisive action, Soleimani won't be able to kill anyone else. This is a major victory. pic.twitter.com/xHH5AVhzGZ — Steve Scalise (@SteveScalise) January 3, 2020

وأضاف ستيف سكاليز في تغريدة على تويتر تعليقا على مقتل سليماني قائلا: بفضل ترمب لن يتمكن سليماني من قتل المزيد.

وتابع النائب الجمهوري "مقتل قاسم سليماني انتصار كبير".

وكان الحشد الشعبي العراقي قد أعلن أن نائب رئيسه أبو مهدي المهندس، والجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قتلا فجر الجمعة الثالث من يناير/كانون الثاني في بغداد في "غارة أميركية" استهدفت موكباً تابعاً للحشد، وهو تحالف فصائل مسلّحة موالية بغالبيتها لطهران ومنضوٍ رسمياً في القوات الحكومية العراقية.

موضوع يهمك أعلنت قناة "العالم" على "تليغرام"، اليوم الجمعة، أن المرشد الإيراني، علي خامنئي، عيّن العميد إسماعيل قاآني قائداً لفيلق... خامنئي يعين إسماعيل قاآني قائداً لفيلق القدس خلفاً لسليماني إيران

وقال الحشد الشعبي في تغريدة على حسابه في موقع تويتر يؤكّد مقتل نائب رئيس هيئة الحشد، أبومهدي المهندس، وقائد فيلق القدس قاسم سليماني، بغارة أميركية استهدفت سيارتهما على طريق مطار بغداد الدولي.

وكان مصدر أمني عراقي قد أعلن أن موكب سيارات يتبع للحشد تعرض أثناء مروره قرب مطار بغداد الدولي فجر الجمعة لقصف صاروخي أسفر عن سقوط ثمانية قتلى، بينهم شخصيات مهمة.