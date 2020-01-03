النائب الجمهوري لي زيلدن: تم إحقاق العدالة بمقتل سليماني

The days of rolling US senior leaders at the negotiating table & killing US soldiers on the battlefield w/impunity are over. If reports are true & Iran Quds Force commander Qassim Soleimani has been killed, this would be very necessary justice served. 🇺🇸 — Lee Zeldin (@RepLeeZeldin) January 3, 2020

قال النائب الجمهوري لي زيلدن، الجمعة، إنه قد تم إحقاق العدالة إذا تأكد مقتل قاسم سليماني.

وأضاف في تغريدة على حسابه في "تويتر، في تعليقه على مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني بقصف صاروخي أميركي في بغداد، أن أيام جلوس المسؤولين الأميركيين على طاولة التفاوض قد ولَّت.

وأضاف زيلدن أن أيام الإفلات من العقاب على قتل الجنود الأميركيين في ساحة الحرب كذلك قد انتهت.

وبعد الضربة الأميركية التي أدت لمقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، فجر الجمعة، وأبو مهدي المهندس نائب رئيس ميليشيا الحشد، غرد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، وكأنه منتصر بنشر علم بلاده فقط.

موضوع يهمك تناقلت حسابات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر صورة لجثة، وأكدت أنها تعود لقائد فيلق القدس القتيل قاسم سليماني.في... هل هذه جثة سليماني؟.. صورة تشعل التواصل وخاتم يحل اللغز سوشيال ميديا

وجاءت تغريدة ترمب بعد عملية اغتيال منظمة تمت باستخدام الطائرات، واستهدفت عدداً من قيادات وأعضاء في الحشد الشعبي، أثناء خروجهم من مطار بغداد الدولي من البوابة الجنوبية برفقه وفد غير عراقي، حيث أشارت الأنباء إلى تواجد بعض من القيادات الإيرانية من الحرس الثوري.

وتسبب الاستهداف الصاروخي بمقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، والرجل الثاني بميليشيا الحشد، أبومهدي المهندس، ومسؤول مديرية العلاقات في الحشد، محمد الجابري، ومسؤول الآليات، حيدر علي.

كما خلفت العملية أيضاً عدداً من الجثث المتفحمة لم يتم التعرف عليها حتى الآن.