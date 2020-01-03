النائب الجمهوري مات جيتز: أدعم قتل سليماني والعالم بدونه أفضل

قال النائب الأميركي الجمهوري، مات جيتز، اليوم الجمعة، إنه يدعم قتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، معتبراً أن العالم بدونه أفضل.

وأضاف مات جيتز في تغريدة على تويتر تعليقاً على مقتل سليماني إن ترمب التزم بضبط النفس أمام إيران.

وأردف النائب الجمهوري أن ترمب قال إن أي ضرر يلحق بالأميركيين سيقابل برد قوي.

President @realDonaldTrump has shown amazing restraint with Iran, but he was very clear: if harm came to Americans, he would respond with overwhelming force.



That is what occurred here and I support the President’s decision.



The world is a better place without Soleimani in it. — Rep. Matt Gaetz (@RepMattGaetz) January 3, 2020

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، الجمعة، مقتل قائد فيلق القدس التابع له قاسم سليماني في قصف أميركي، استهدف موكبه في مطار بغداد الدولي.

وأقر بدوره متحدث باسم ميليشيا الحشد الشعبي، فجر الجمعة، بمقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، والقيادي البارز في الميليشيا أبومهدي المهندس في قصف استهدف موكبهما بالقرب من مطار بغداد الدولي، وذلك بعد أن أعلن التلفزيون العراقي الرسمي نبأ مقتلهما، فيما تم نقل ما تبقى من جثتي سليماني والمهندس إلى مستشفى المثنى في بغداد.

وبعد الضربة الأميركية التي أدت لمقتل سليماني، وأبو مهدي المهندس نائب رئيس ميليشيا الحشد، غرد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، وكأنه منتصر بنشر علم بلاده فقط.

وأفادت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، الجمعة، أن استهداف قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، جرى بعدة صواريخ من طائرة مسيرة، وأن الصواريخ استهدفت سيارتين كانتا تقلان سليماني ومسؤولين آخرين.

موضوع يهمك شهد فجر اليوم الجمعة عملية أميركية منظمة، تمت باستخدام الطائرات، مستهدفةً قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، قاسم سليماني،... هؤلاء قتلوا مع سليماني في الضربة الأميركية العراق

فيما أفادت وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية ببعض التفاصيل حول العملية، فقالت إن الغارة التي استهدفت سليماني وقعت قرب منطقة الشحن في مطار بغداد، وإن استهدافه جرى بعد لحظات من خروجه من الطائرة التي أقلته من لبنان.

وأضافت الوكالة أن مسؤولين عراقيين أكدوا أن جثة سليماني تمزقت إلى أجزاء.

واتهم أحمد الأسدي، المتحدث باسم ميليشيا الحشد الشعبي أميركا وإسرائيل بأنهما وارء مقتل سليماني والمهندس، بحسب تعبيره.