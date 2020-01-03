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النائب الجمهوري ميشيل والتز: مقتل سليماني نصر كبير

المصدر: دبي - العربية.نت
ميشيل والتز
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أكد النائب الأميركي الجمهوري، ميشيل والتز، أن مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، "نصر كبير".

وقال إن سليماني "كان مسؤولا عن قتل عشرات الآلاف من الناس حول العالم".

وأوضح في سلسلة تغريدات، الجمعة، أن تجاهل التهديدات التي تمثلها الميليشيات الإيرانية وقادتها مثل سليماني، "كان سيعرض الوطن لتهديدات".

ووجه النائب شكره للقائمين على التخلص من سليماني، ووصف قرار الاغتيال الذي اتخذه الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، "بالحاسم".

وأكد والتز أن "الشعبين العراقي والسوري ابتهجا بقتل سليماني" المتورط في انتهاكات هائلة لحقوق الإنسان.

وبث النائب الجمهوري فيديو لاحتفالات عراقيين في الشوارع بتصفية سليماني.

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وأشار النائب إلى أن عملية تصفية سليماني لم تكن في حاجة إلى موافقة من الكونغرس لأنها "عمل من أعمال الدفاع عن النفس التي تحول دون استهداف الجيش الأميركي بالمزيد من الهجمات".

وشدد على أنه لم يكن متاحا "إمهال سليماني حتى يرسل إلى الوطن المزيد من أكفان الأميركيين".

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#أميركا, #ميشيل والتز, #قاسم سليماني

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