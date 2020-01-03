النائب دان كرينشا: سليماني قضى عقوداً ينشر الموت والدمار بالمنطقة

قال النائب الجمهوري دان كرينشا، الجمعة، إنه يجب علينا قيادة ودعم حلفائنا في مواجهة التهديد الإيراني، مضيفا: "يجب أن نتوقع ردا من النظام الإيراني ووكلائه مع انخفاض قوتهم".

Tonight's a good night. Soleimani, the world’s pre-eminent sponsor of terrorism, is now dead. He spent decades spreading death and destruction across the region, including engineering and providing IEDs to Shia militias in Iraq that were used to kill hundreds of Americans. 1/5 — Dan Crenshaw (@DanCrenshawTX) January 3, 2020

وقال كرينشا إن "سليماني قضى عقودا في نشر الموت والدمار بالمنطقة"، وذلك في تعليقه على مقتل قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، بقصف صاروخي أميركي في بغداد.

وقال على حسابه في "تويتر": "ليلة جيدة لقد أصبح سليماني، الراعي البارز للإرهاب في العالم، ميتاً الآن. سليماني قضى عقودا في نشر الموت والدمار في جميع أنحاء المنطقة، سليماني وفر الهندسة لتصنيع العبوات الناسفة للميليشيات في العراق والتي كانت تستخدم لقتل المئات من الأميركيين".

وأضاف كرينشا: "يجب علينا قيادة ودعم حلفائنا في الخطوط الأمامية للتهديد الإيراني. نرحب بهذا التصرف السريع والحاسم الذي اتخذه الرئيس".

موضوع يهمك شهد فجر اليوم الجمعة عملية أميركية منظمة، تمت باستخدام الطائرات، مستهدفةً قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، قاسم سليماني،... هؤلاء قتلوا مع سليماني في الضربة الأميركية العراق

وأضاف: "كما قُتل أبو مهدي المهندس، زعيم كتائب حزب الله، وهي ميليشيا عراقية مملوكة لقوة القدس الإيرانية والمسؤولة عن الهجمات ضد الأميركيين، بما في ذلك الهجوم الأخير على السفارة الأميركية في بغداد، لكن يجب أن نتوقع رداً من النظام الإيراني و / أو وكلائه مع انخفاض قوتهم في الداخل والخارج، سيستمرون في إثارة المشاكل".

وقال كرينشا: "لقد حان الوقت للتوحد والعمل كدولة لمواجهة العدوان الإيراني والدفاع عن مبادئ الحرية، كما هو الحال دائمًا. يجب أن يكون هذا هو العنصر الأول في الأعمال عندما يستأنف الكونغرس الأسبوع القادم".

وأنهى تغريداته قائلاً: "يجب أن نكون موحدين وموضوعيين ونحن نعالج واقع الوضع الحالي ولا نتطلع إلى إلقاء اللوم على الآخرين في الماضي. على الصعيد الدولي، يجب علينا قيادة ودعم حلفائنا في الخطوط الأمامية للتهديد الإيراني".