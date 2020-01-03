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النائب كريس ستيوارت: العالم أكثر أمنا بعد سليماني

المصدر: دبي - قناة العربية
كريس ستيوارت
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تعليقا على مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، قال النائب الجمهوري، كريس ستيورات، إن "العالم أصبح أكثر أماناً بدون سليماني".

وأكد أن "سليماني كان إرهابياً مسؤولاً عن قتل مئات الأميركيين".

وأشار ستيورات إلى أن "إيران بحاجة لتوخي الحذر في خطوتها التالية".

وإلى ذلك، غرد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، على "تويتر" قائلاً: "إن سليماني قتل أو أصاب آلاف الأميركيين لفترة طويلة، وكان يجب أن يُقتل منذ سنوات طويلة".

وذكر أن سليماني تورط في قتل المتظاهرين في إيران مؤخراً، وأن "الشعب الإيراني لن يشارك حكومته مشاعر الحزن بعد قتل سليماني".

كلمات دالّة

#كريس ستيوارت, #قاسم سليماني

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