النائب كريس ستيوارت: العالم أكثر أمنا بعد سليماني

تعليقا على مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، قال النائب الجمهوري، كريس ستيورات، إن "العالم أصبح أكثر أماناً بدون سليماني".

وأكد أن "سليماني كان إرهابياً مسؤولاً عن قتل مئات الأميركيين".

وأشار ستيورات إلى أن "إيران بحاجة لتوخي الحذر في خطوتها التالية".

I want to thank @POTUS for his decisive leadership as well as the brilliance of our intelligence & military forces. Soleimani was a terrorist who was responsible for hundreds of American deaths & creating chaos & instability in the region. The world is a safer place without him. — Rep. Chris Stewart (@RepChrisStewart) January 3, 2020

وإلى ذلك، غرد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، على "تويتر" قائلاً: "إن سليماني قتل أو أصاب آلاف الأميركيين لفترة طويلة، وكان يجب أن يُقتل منذ سنوات طويلة".

وذكر أن سليماني تورط في قتل المتظاهرين في إيران مؤخراً، وأن "الشعب الإيراني لن يشارك حكومته مشاعر الحزن بعد قتل سليماني".