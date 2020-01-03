براين هوك لـ"العربية": سليماني كان يخطط لهجوم وشيك

أكد المبعوث الأميركي الخاص بإيران، براين هوك، لـ"العربية"، أن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، "كان يخطط لهجوم وشيك".

وأضاف هوك أن "الرئيس الأميركي دونالد ترمب أخرج سليماني من المعركة، وهذا إنجاز كبير".

وأشار إلى أن "سليماني كان على لائحة الأمم المتحدة للممنوعين من السفر".

موضوع يهمك رحب مستشار الأمن القومي الأميركي السابق، جون بولتون، الجمعة، بالعملية الأميركية التي أدت إلى مقتل قائد فيلق القدس التابع... جون بولتون: قتل سليماني ضربة قاصمة للحرس الثوري أميركا

وحول دور سليماني في اليمن، أوضح هوك أن الجنرال الإيراني "تسبب بمعاناة كبيرة في اليمن"، و"مد الحوثيين بالسلاح لمهاجمة السعودية".

ولمح المبعوث الأميركي إلى الدور الذي لعبه سليماني في شن هجمات "باليمن وسوريا والعراق ولبنان".

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الجمعة، أن الضربة الأميركية التي استهدفت سليماني "قانونية"، واصفاً خطر عدم التحرك ضد إيران بأنه "كان هائلا"، مضيفاً أنه "بقتل سليماني أحبطنا هجوما إيرانيا وشيكا".

وأفاد أن قرار قتل سليماني "صادق عليه الرئيس ترمب، وهو مستعد لكافة التهديدات الإيرانية".

وفي مقابلة مع شبكة "سي ان ان" الأميركية، قال بومبيو: "لا نسعى لحرب مع إيران ولكن لن نقف مكتوفي الأيدي ونرى أميركيين معرضين للخطر".