تيد كروز: مقتل سليماني رسالة لكل من يود إلحاق الأذى بأميركا

قال السيناتور الجمهوري، تيد كروز، الجمعة، إن نهاية قاسم "سليماني مرحّب بها وعدالة طال انتظارها"، وذلك في تعليقه على مقتل قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، بقصف صاروخي أميركي في بغداد.

وأضاف كروز، في تغريدة على حسابه في "تويتر" إن "نهاية سليماني عدالة لمئات آلاف السوريين والعراقيين".

وشدد كروز على أن مقتل سليماني رسالة واضحة وقوية لكل من يود إلحاق الأذى بأميركا.

وبعد الضربة الأميركية التي أدت لمقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، فجر الجمعة، وأبومهدي المهندس نائب رئيس ميليشيا الحشد، غرَّد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، وكأنه منتصر بنشر علم بلاده فقط.

موضوع يهمك تناقلت حسابات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر صورة لجثة، وأكدت أنها تعود لقائد فيلق القدس القتيل قاسم سليماني.في... هل هذه جثة سليماني؟.. صورة تشعل التواصل وخاتم يحل اللغز سوشيال ميديا

وجاءت تغريدة ترمب بعد عملية اغتيال منظمة تمت باستخدام الطائرات، واستهدفت عدداً من قيادات وأعضاء في الحشد الشعبي، أثناء خروجهم من مطار بغداد الدولي من البوابة الجنوبية برفقه وفد غير عراقي، حيث أشارت الأنباء إلى تواجد بعض من القيادات الإيرانية من الحرس الثوري.

وتسبب الاستهداف الصاروخي بمقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، والرجل الثاني بميليشيا الحشد، أبومهدي المهندس، ومسؤول مديرية العلاقات في الحشد، محمد الجابري، ومسؤول الآليات، حيدر علي.

كما خلفت العملية أيضاً عدداً من الجثث المتفحمة لم يتم التعرف عليها حتى الآن.