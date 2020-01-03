زعيم النواب الجمهوريين: هجمات إيران ضدنا لا تمر دون عقاب

أكد النائب الجمهوري كيفن مكارثي، تعليقاً على الضربة الأميركية التي أدت لمقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني وعدد من قادة الميليشيات العراقية الموالية لإيران، أن الولايات المتحدة لن تترك الهجمات ضدها تمر من دون عقاب.

وقُتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، فجر اليوم الجمعة، في هجوم صاروخي أميركي استهدف سيارتهما قرب مطار بغداد الدولي. كما قتل في نفس الضربة سامر عبد الله، صهر عماد مغنية الذي كان القائد العسكري لحزب الله اللبناني والذي اغتيل في سوريا عام 2008. وقضى في الغارة أيضاً، زوج بنت قاسم سليماني، ومحمد رضا الجابري، مدير تشريفات الحشد الشعبي بالمطار، وحسن عبد الهادي ومحمد الشيباني وحيدر علي من الحشد الشعبي.

وكان سليماني موفد طهران إلى العراق وسوريا ولبنان للتنسيق مع المجموعات المسلحة الموالية لإيران في هذه الدول.

موضوع يهمك مع الإعلان عن مقتل اللواء قاسم سليماني، قائد لواء القدس في الحرس الثوري الإيراني، الجمعة، بقصف أميركي استهدف موكبه في... صورتان لقاسم سليماني تثيران غضباً كبيراً في سوريا سوريا

وكتب زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب الأميركي النائب كيفن مكارثي في تغريدة على حسابه في "تويتر": "سليماني كان إرهابياً". كما اعتبر أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب والجنود الأميركيين "ذكّروا إيران والعالم بأن الهجمات ضد الأميركيين لن تمر دون عقاب".

وشهد فجر اليوم الجمعة عملية أميركية منظمة، تمت باستخدام الطائرات، مستهدفة سليماني وعدداً من قيادات وأعضاء في الحشد الشعبي، أثناء خروجهم من مطار بغداد، تحديداً من البوابة الجنوبية.

وبحسب معلومات قناة "العربية"، العملية نفذتها طائرات مسيرة أميركية بعد منتصف الليل، بعد عودة سليماني من دمشق على متن طائرة تابعة لخطوط "أجنحة الشام"، والتي هبطت الساعة 11:00ليلاً بالتوقيت المحلي بمطار بغداد.

وبحسب مصادر "العربية"، فإن المهندس لم يكن قادماً مع سليماني، بل كان في استقباله في المطار. ويُرجح أن تسريباً وصل الأميركيين من شخص عراقي نقل المعلومة، وتم الاستهداف بعد تحرك الموكب من المطار ووصوله قرب نقطة التفتيش الخارجية.