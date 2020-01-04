بومبيو عن مقتل سليماني: انتهى عصر مسايرة أميركا للإرهابيين

قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، السبت، تعليقاً على مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، بعملية عسكرية في بغداد، إنه "ببساطة انتهى عصر مسايرة أميركا للإرهابيين".

جاء ذلك في مقابلة لوزير الخارجية الأميركي مع "إيران إنترناشيونال" للتعليق على العملية الأميركية التي أدت لمقتل سليماني.

وقال إن سليماني كان في قلب كل الأحداث، مضيفاً أن 6 ملايين شخص نزحوا في سوريا، والمأساة التي رأيناها في العراق، كان (سليماني) وسط شبكة العنكبوت والآن رحل.

وأضاف: "راقبنا سليماني وقواته في الحرس الثوري وقواته بالوكالة في العراق.. وجدنا أنهم يشاركون في أنشطة مثيرة للتوتر تهدد حياة الأميركيين".

وعن التظاهرات بالعراق ولبنان، قال بومبيو إن الشعبين اللبناني والعراقي لا يتظاهران ضد أميركا، وإنهما يريدان الحرية لمنع حكومتيهما من الفساد، هما يريدان أن يعيشا.

وفي ذات السياق، صرح بومبيو، الجمعة، أن الأوروبيين "لم يكونوا مفيدين" بالقدر الذي كانت تأمل به الولايات المتحدة بشأن قتل سليماني في العراق.

وأوضح بومبيو في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" أنه اتصل بمسؤولين في جميع أنحاء العالم لمناقشة الهجوم الذي أشاد به الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لكنه واجه تحذيرات من أنه يمكن أن يؤجج التوتر في المنطقة.

وقال الوزير الأميركي: "أمضيت اليوم الأخير ونصف يوم، أتحدث مع شركاء في المنطقة وأطلعهم على ما كنا نفعله، ولماذا كنا نفعل ذلك، سعيا للحصول على مساعدتهم. جميعهم كانوا رائعين".

وأضاف "ثم جاء الحديث مع شركائنا الآخرين في أماكن أخرى ولم يكن جيدا. بصراحة لم يكن الأوروبيون مفيدين بالقدر الذي كنت أتمناه".

وبعد الإعلان عن مقتل سليماني، دعا مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، كل الأطراف الفاعلة إلى "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتحمل المسؤولية في هذه اللحظة الحاسمة".

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من جهته، حثَّ الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الولايات المتحدة على "ضبط النفس" بعد عملية مقتل سليماني، بينما رأى وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب أن وقف التصعيد سيكون أساس الحل.

وقال بومبيو إن "البريطانيين والفرنسيين والألمان يجب أن يدركوا أن ما فعلناه، ما فعله الأميركيون أنقذ أرواحاً في أوروبا كذلك".

وأضاف "كان هذا أمراً جيداً للعالم بأسره، ونحن نحث الجميع في العالم على الوقوف بجانب ما تحاول الولايات المتحدة فعله وهو ببساطة دفع جمهورية إيران إلى اتباع سلوك دولة طبيعية".

وكان بومبيو قد صرح قبل ذلك الجمعة أن سليماني كان يخطط لعمل وشيك يهدد مواطنين أميركيين عندما قُتل في الغارة.