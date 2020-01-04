زعيم الأغلبية الجمهوري ماكانويل: سليماني كان شريراً وقاتلاً

Soleimani made it his life’s work to take the Iranian revolutionary call for “death to America” and “death to Israel” and turn them into action. No man alive was more directly responsible for the deaths of more American servicemembers than Qassem Soleimani. https://t.co/L4TgJLevhc — Leader McConnell (@senatemajldr) January 3, 2020

قال زعيم الأغلبية الجمهوري في مجلس الشيوخ، ميتش ماكانويل، إن الجنرال سليماني يستحق الموت، وإنه سخر حياته لنشر الدعوات الثورية الإرهابية، وقد قتل على يديه الكثير من القوات الأميركية والكثير من الأبرياء.

وقال عبر حسابه في تويتر "لقد سخر سليماني حياته من أجل الدعوة الثورية الإيرانية "الموت لأميركا" و"الموت لإسرائيل" وتحويلها إلى أفعال.

وتابع لم يكن أي رجل على قيد الحياة مسؤولاً بشكل مباشر عن مقتل عدد من الجنود الأميركيين أكثر من قاسم سليماني.

وأضاف لفترة طويلة جداً، كان هذا الرجل الشرير ويعمل دون قيود، وقد عانى عدد لا يحصى من الأبرياء بسبب ذلك.

وتابع، لقد انتهت قيادته الإرهابية الآن. أعرف أنني أتحدث عن مجلس الشيوخ بأكمله عندما أقول إن صلواتي مع جميع الدبلوماسيين والموظفين والأميركيين الشجعان الذين يخدمون في العراق والشرق الأوسط. أنا ممتن لخدمتهم الشجاعة لحماية أمتنا.