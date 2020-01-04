واشنطن: سليماني إرهابي غذى الصراعات في المنطقة

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية إيريكا تشوسانو، اليوم السبت، في مقابلة مع قناة "العربية" أن حماية مصالح الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة "أولوية بالنسبة لنا".

وأضافت تشوسانو أن واشنطن اتخذت "إجراءات حاسمة" لحماية منشآتها من "هجوم وشيك" تشنه إيران أو حلفاؤها في المنطقة.

موضوع يهمك قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، السبت، تعليقاً على مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم... بومبيو عن مقتل سليماني: انتهى عصر مسايرة أميركا للإرهابيين أميركا

وفي سياق متصل، شددت تشوسانو على أن قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، قاسم سليماني، الذي قُتل أمس في ضربة أميركية في بغداد، "إرهابي غذى الصراعات في المنطقة". وأضافت: "نريد أن تتوقف إيران عن تصرفاتها كدولة مارقة تدعم الميليشيات".

كما شددت على أن استراتيجية الولايات المتحدة تجاه طهران "لن تتغير"، مضيفةً: "لا نزال نفرض أقسى العقوبات على إيران".

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية أن ألمانيا وبريطانيا تتفقان مع الولايات المتحدة على أن "إيران تشكل تهديداً" للمنطقة.

يذكر أن قاسم سليماني قُتل فجر أمس الجمعة في ضربة أميركية استهدفت سيارته في محيط مطار بغداد الدولي بعد عودته من سوريا. وأدت الضربة أيضاً لمقتل عدد من قادة الحشد الشعبي، أبرزهم نائب هيئة الحشد أبو مهدي المهندس، وعدد من الإيرانيين منهم 4 ضباط كبار.

وإثر مقتل سليماني هدد كبار المسؤولين الإيرانيين بالرد والثأر من الولايات المتحدة، إلا أن الجيش الإيراني أكد اليوم أنه يستبعد أي "رد متسرع ومتهور".