البيت الأبيض أخطر الكونغرس بشأن عملية قتل سليماني

قال معاونان كبيران بالكونغرس لرويترز إن البيت الأبيض أرسل اليوم السبت إخطارا رسميا للكونغرس بشأن الضربة الجوية الأميركية التي أمر بها الرئيس دونالد ترمب، وأسفرت عن مقتل القائد العسكري الإيراني، قاسم سليماني، يوم الجمعة.

وأرسل الإخطار بموجب قانون صلاحيات الحرب الأميركي الصادر في عام 1973 الذي يلزم الإدارة بإخطار الكونغرس خلال 48 ساعة من تكليف القوات المسلحة بعمل عسكري أو القيام بتحركات وشيكة.

ومن المتوقع أن تشرح الإدارة ملابسات العملية والصلاحيات التي اتخذ بموجبها هذا التحرك ونطاقه ومدته. ولم يصدر تعقيب من البيت الأبيض حتى الآن.

وأوضح أحد المساعدين شريطة عدم نشر اسمه أن النسخة المرسلة للكونغرس سرية، وأن من غير الواضح ما إذا كان البيت الأبيض سينشر نسخة أخرى غير سرية. ولم يرد البيت الأبيض حتى الآن على طلب للتعقيب.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إن الضربة نفذت دون تفويض محدد من الكونغرس "وبدون مشورة مع الكونغرس".