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السيناتور ليندسي غراهام: أيدي سليماني ملطخة بدماء الأميركيين

المصدر: العربية.نت
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قال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام إن قاسم سليماني كان أحد قادة إيران، أكبر دولة راعية للإرهاب وشارك بنشاط في التخطيط لهجمات ضد أفراد عسكريين ودبلوماسيين أميركيين.

وأضاف غراهام أن أيدي سليماني ملطخة بدماء الأميركيين والرئيس ترمب فعل الشيء الصحيح عندما أمر بقتله، لأنه كقائد أعلى يجب عليه حماية القوات الأميركية.

يذكر أن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، قتل في ضربة جوية أميركية قرب مطار بغداد في العراق.

وأعلن القائد الجديد لفيلق القدس الإيراني العميد إسماعيل قاآني، الجمعة، مقتل 4 ضباط إيرانيين كبار كانوا برفقة سليماني عندما استهدفته الغارة الأميركية في محيط مطار بغداد.

والضباط الإيرانيون القتلى في العملية العسكرية الأميركية هم: النقيب وحيد زمانيان، والرائد هادي طارمي، والعقيد شهرود مظفري نيا، واللواء حسين جعفري نيا.

ومن جهته، أورد التلفزيون الرسمي الإيراني مقتل 10 أشخاص في الغارة الجوية الأميركية، 5 منهم أعضاء في الحرس الثوري.

كلمات دالّة

#سليماني, #غراهام, #ترمب

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