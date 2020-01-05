بومبيو: العالم بات أكثر أمناً بعد مقتل سليماني

أكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الأحد، أن العالم بات أكثر أمناً اليوم، مشيراً إلى أنه "لدينا كل الصلاحيات للقيام بما فعلناه" في إشارة إلى استهداف قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، الذي قتل في غارة أميركية في بغداد فجر الجمعة.

كما أضاف في حديث تلفزيوني "تقديرات المخابرات كانت واضحة بخصوص سليماني"، مشيراً إلى أن القيادة الإيرانية تتفهم وجهة نظر الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووصلتها الرسالة بوضوح.

موضوع يهمك أكد المستشار العسكري للمرشد الإيراني علي خامنئي الأحد أن رد بلاده على قتل الولايات المتحدة لأحد قادتها الأكثر نفوذاً... مستشار خامنئي: ثأرنا لقتل سليماني سيطال مواقع أميركية إيران

وأوضح وزير الخارجية الأميركي أن واشنطن سترد بضربات مشروعة ضد صناع القرار الفعليين الذين يديرون أي هجوم على أهداف أميركية، مضيفاً "نرى احتمالات حقيقية لاستهداف إيران جنوداً أميركيين".

هذا وأكد أن إدارة ترمب ستواصل إطلاع الكونغرس على التطورات في الشرق الأوسط.

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