بومبيو عن كتائب حزب الله: بلطجية وسفاحون

وصف وزير الخارجية الأميركي، ليل السبت، ميليشيات "كتائب حزب الله العراقي" بالبلطجية والسفاحين.

وقال في تغريدة على تويتر مساء السبت، رداً على تهديدات سابقة من الكتائب المذكورة: بلطجية كتائب حزب الله الموالية لإيران يطلبون من قوات الأمن العراقية التخلي عن واجباتها في حماية السفارة الأميركية في بغداد ومواقع أخرى، حيث يعمل الأميركيون مع العراقيين الصالحين جنباً إلى جنب"

The Iranian regime telling Iraq’s government what to do puts Iraqi patriots' lives at risk. The Iraqi people want out from under the Iranian yoke; indeed, they recently burned an Iranian consulate to the ground. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 4, 2020

كما أضاف أن "تدخل النظام الإيراني في عمل الحكومة العراقية يعرض حياة العراقيين الوطنيين للخطر".

وكان بومبيو قد قال في مقابلة تلفزيونية، السبت، تعليقاً على مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، بعملية عسكرية في بغداد، إنه "ببساطة انتهى عصر مسايرة أميركا للإرهابيين".

تهديد حزب الله العراقي

يذكر أن كتائب حزب الله في العراق كانت قد دعت جهزة الأمنية العراقية إلى الابتعاد عن القواعد الأميركية لمسافة لا تقل عن 1000 متر، اعتباراً من مساء الأحد، 5 يناير/ كانون الثاني 2020.

جاء ذلك على لسان قائد العمليات الخاصة لكتائب حزب الله الذي قال: "على قادة الأجهزة الأمنية عدم السماح بجعل مقاتليهم دورعاً بشرية للغزاة الأميركيين"، بحسب تعبيره.

وكانت كتائب حزب الله العراقية قد توعدت القوات الأميركية في العراق بالرد على مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، فجر الجمعة، بالقرب من مطار بغداد.