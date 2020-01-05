قبضة على وجه ترمب.. هاكرز إيران يخترقون موقعا أميركيا

تعرض موقع برنامج مكتبة الإيداع التابع للحكومة الاتحادية الأميركية للاختراق، الأحد، حيث ظهرت صورة لخامنئي في أعلى صفحة الموقع.

وأعلن المخترقون الإيرانيون مسؤوليتهم عن اختراق هذا الموقع الحكومي المعني بتوزيع منشورات الدولة، ناشرين صورة المرشد الإيراني، علي خامنئي.

كما ظهر على موقع برنامج مكتبة الإيداع الفيدرالية الأميركية (FDLP) صورة للرئيس الأميركي دونالد ترمب يتلقى ضربة على وجهه بقبضة إيرانية.

إلى ذلك، كتب المخترقون في رسالة "الموقع مخترق من قبل قراصنة مجموعة إيران سايبر سيكيوريتي"، وأضافوا "هذه ليست سوى جزء صغير من القدرات الإيرانية عبر الإنترنت".

اختراق خارجية النمسا

بدورها تعرضت أنظمة الكمبيوتر التابعة لوزارة الخارجية النمساوية "لهجوم سيبراني خطير"، حسبما أعلنت وزارتا الخارجية والداخلية في بيان مساء السبت.

وجاء في البيان أنه "نظرا إلى خطورة الهجوم وطبيعته، لا يمكن استبعاد أن يكون الأمر متعلقا بهجوم موجَّه مِن قبل دولة". وقبيل الساعة 23,00 بالتوقيت المحلي (22,00 ت.غ) أشار البيان إلى أن الهجوم كان "قيد التنفيذ".

موضوع يهمك تناقلت حسابات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر صورة لجثة، وأكدت أنها تعود لقائد فيلق القدس القتيل قاسم سليماني.في... هل هذه جثة سليماني؟.. صورة تشعل التواصل وخاتم يحل اللغز سوشيال ميديا

إلى ذلك، قالت الوزارتان إنه تم اتخاذ تدابير فورية وإنشاء لجنة تنسيق، في مواجهة الهجوم "الذي تم رصده سريعاً".

يذكر أن عدة دول أوروبية تعرضت لهجمات مماثلة"، بحسب المصدر نفسه.

ويرعى سفير سويسرا لدى طهران المصالح الأميركية في إيران، نظراً لعدم سفير أميركي.

وكان عدة مراقبين أكدوا أن من ضمن بنك الأهداف المحتمل للرد الإيراني على مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، بضربة أميركية فجر الجمعة، هجمات سيبرانية قد تطال مؤسسات هامة في الولايات المتحدة.

بدورهم هدد مسؤولون إيرانييون برد قاس على مقتل سليماني. وقال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، السبت، إن "أميركا ستدفع ثمناً باهظاً نتيجة سياساتها المتهورة".

كما اعتبر أن "الأميركيين دخلوا مساراً جديداً يشكل خطراً جسيماً على المنطقة، ما يستدعي التشاور والتنسيق عن كثب بين دولها".

ووسط ارتفاع نسبة التوتر بعد الضربة الأميركية الموجعة لإيران الجمعة، غيرت الولايات المتحدة الأميركية مسار الآلاف من قوات المارينز الذين كانوا متجهين إلى المغرب للمشاركة في مناورات عسكرية نحو الشرق الأوسط على البارجة USS Bataan.

ويتوقع أن ينضم هؤلاء إلى أفراد من الفرقة 82 المجوقلة، أرسلوا سابقاً من قاعدة فورت براغ بولاية نورث كارولينا، إلى المنطقة، بعد مقتل قائد فيلق القدس الإيراني.

يذكر أن مسؤولي دفاع أميركيين، أكدوا الجمعة، توجه ما يربو على 3 آلاف جندي أميركي إضافي إلى الشرق الأوسط غداة مقتل سليماني. وقالوا إن القوات سترسل من الفرقة 82 المحمولة جوا كإجراء احترازي وسط تصاعد التهديدات للقوات الأميركية في المنطقة.