مسؤول أميركي: عيننا على صواريخ إيران المتأهبة

اعتبر مسؤول أميركي أن قوة الصواريخ الإيرانية في حالة تأهب قصوى في كل أنحاء البلاد، بعد الضربة الأميركية التي استهدفت قائد فيلق القدس الإيراني ، قاسم سليماني في بغداد، فجر الجمعة.

كما أكد في تصريح لوكالة رويترز، مساء الأحد، أن الجيش الأميركي يتابع عن كثب تحركات القوة الصاروخية الإيرانية، مشيرا إلى عدم الوضوح لدى الأميركيين إن كانت حالة التأهب الإيرانية دفاعية أم استعدادا للهجوم.

إلى ذلك، شدد المسؤول الذي تحدث للوكالة شريطة عدم الكشف عن هويته، على أن الجيش الأميركي يتابع عن كثب تحركات القوة الصاروخية الإيرانية.

موضوع يهمك منذ فجر الجمعة الماضي دخلت منطقة الشرق الأوسط عبر العراق، في مرحلة من التوتر العنيف بين الولايات المتحدة وإيران، على... ضربة سليماني القاصمة.. بدأت بدعوة غداء في كركوك! العراق

هجوم أم دفاع

إلا أنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل، كما لم يحدد ما إذا كانت الصواريخ الإيرانية تستهدف مواقع محددة، وسط تهديدات طهران بالانتقام من الغارة الأميركية التي أسفرت عن مقتل الجنرال الإيراني البارز قاسم سليماني.

وأضاف: "من الواضح أنهم في حالة تأهب قصوى، وما إذا كانت حالة التأهب الشديدة هذه استعدادا للدفاع أم استعدادا للهجوم. لا يمكن تحديد ذلك في هذه المرحلة".

يأتي هذا في وقت أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أكثر من مرة أن الولايات المتحدة سترد بقوة على أي ضربة إيرانية تستهدف مصالحها.

وهدد في أحدث مواقفه، فجر الاثنين، إيران بـ"ثأر كبير" إذا ردّت على مقتل قائد الحرس الثوري قاسم سليماني بصواريخ أميركية.

كما أكد أنه مستعد لضرب مواقع إيران الثقافية، ولوح بفرض عقوبات جديدة على طهران.