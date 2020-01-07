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ليندسي غراهام للديمقراطيين: يجب التعامل بقوة مع إيران

المصدر: دبي - العربية.نت
ليندسي غراهام
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شدد النائب الجمهوري، ليندسي غراهام، على ضرورة التعامل بقوة مع النظام الإيراني، مشيراً إلى أن إيران هي أكبر دولة راعية للإرهاب.

وكتب في تغريدة نشرها على مواقع التواصل "تويتر"، قائلاً إلى "زملائي الديمقراطيين يجب التعامل بقوة مع 40 عاماً من العدوان الإيراني".



كما أضاف أن إيران هي "أكبر دولة راعية للإرهاب، توفر الأسلحة لقتل الأميركيين في العراق. وفككت سوريا واليمن. وتقوم بقتل مواطنيها الذين يطالبون بالحرية".

في حين أكد أن "الرئيس ترمب محق في مطالبة هذا النظام بتغيير سلوكه"، مضيفاً "رد الحزب الديمقراطي المثير للشفقة على مقتل سليماني يشجع أعداءنا فقط".

وقال "سأعارض أي قرار تصدره بيلوسي حتى يتاح لهذا الرئيس أن يتمتع بالسلطة التي يحتاجها كقائد عام"، مبيناً أن "آخر ما تحتاجه أميركا هو 535 من القادة العسكريين، فالأميركيون انتخبوا قائداً واحداً وهو دونالد ترمب".

بيلوسي تعترض

وكانت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، قالت الجمعة، إن إدارة الرئيس ترمب نفذت غارات في العراق واستهدفت مسؤولين إيرانيين رفيعين، وقتلت قائد فيلق القدس قاسم سليماني بدون تصريح لاستخدام القوة العسكرية ضد إيران، وبدون أي تشاور مع الكونغرس، وذلك في تغريدة على حسابها في "تويتر".

نانسي بيلوسي نانسي بيلوسي

وفي وقت سابق، قالت بيلوسي، إن قتل سليماني في ضربة أميركية يهدد بإحداث "تصعيد خطير للعنف". وأضافت بيلوسي في بيان: "أميركا والعالم لا يمكنهما تحمل تصعيد في التوتر يصل إلى درجة اللاعودة".

في المقابل، أشاد أعضاء جمهوريون في الكونغرس بقرار الرئيس الأميركي ترمب بشنّ هذه الضربة.

كلمات دالّة

#ليندسي غراهام, #نانسي بيلوسي, #ترمب

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