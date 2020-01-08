الجيش الأميركي كان على علم مسبق بالهجوم الإيراني

كشف مسؤول عسكري أميركي، في تصريحات خاصة لشبكة "سي إن إن" CNN، أن الجيش الأميركي كان لديه تحذير مبكر بما يكفي من الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على القواعد العسكرية التي تضم قوات أميركية في العراق.

وقال المصدر إن "التحذير كان مبكرا بما يكفي لتشغيل صافرات الإنذار وابتعاد العناصر عن طريق الأذى والنزول إلى الغرف المحصنة تحت الأرض"، فيما أكد مسؤول أميركي لمراسلة "العربية" و"الحدث" أن لا إصابات أميركية بالصواريخ الإيرانية.

كما أكدت كل من العراق وأستراليا والدنمارك أن لا خسائر في صفوف قواتها بهجوم عين الأسد.

يأتي ذلك فيما قال مسؤول عسكري آخر لـ"سي إن إن"، إن القوات الأميركية في العراق بدأت دوريات في محيط القواعد العسكرية التي تضم عناصر الجيش الأميركي، في أعقاب الهجمات الصاروخية التي استهدفت قاعدتين للقوات الأميركية.

موضوع يهمك قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، إن هناك تقييماً للخسائر والأضرار الناجمة عن الضربات الصاروخية الإيرانية على... ترمب: نقيّم أضرار الهجوم الإيراني.. وجيشنا الأقوى بالعالم أميركا

وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الطائرات المروحية الهجومية، كانت تدور حول قواعد تضم قوات أميركية في العراق.

وفجر الأربعاء، أعلن الحرس الثوري الإيراني، قصف قاعدة "عين الأسد" العسكرية بالعراق التي تستضيف قوات أميركية بالصواريخ الباليستية، "انتقاما" لمقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري قاسم سليماني، فيما أكدت وزارة الدفاع الأميركية أن إيران أطلقت عدداً من الصواريخ على قوات أميركية وقوات التحالف الدولي في قاعدة "عين الأسد" وفي أربيل.