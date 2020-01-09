أين ينفق الملياردير الأميركي بلومبرغ ثروته الضخمة هذه الأيام؟

ينفق الملياردير الأميركي مايك بلومبرغ الذي يرشح نفسه للرئاسة ضمن الحزب الديمقراطي، مبالغ طائلة على الإعلانات بهدف كسب الجماهير في سباق الانتخابات 2020.

وذكر الموقع الإخباري لصحيفة "ذا هيل" من واشنطن، أن العمدة السابق لمدينة نيويورك أنفق أكثر من 147 مليون دولار على الإعلانات التلفزيونية طوال الفترة السابقة منذ إعلان ترشحه.

10 ملايين لـ60 ثانية

بالإضافة لذلك فقد أنفق 10ملايين دولار مرة واحدة مقابل إعلان تلفزيوني مدته 60 ثانية خلال سباق السوبر بول، المباراة النهائية في دوري كرة القدم الأميركية.

ما أنفقه الملياردير ورجل الأعمال خلال 6 أسابيع منذ إعلانه عن دخول السباق الرئاسي ضمن الديمقراطيين، يفوق كل ما أنفقه باقي المرشحين خلال العام الماضي والذين كان عددهم يتجاوز العشرين قبل أن يتقلص تدريجياً.

رقم قياسي في الموظفين

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يُضاف لذلك فإن فريق حملته قام بتعيين 800 موظف وهو استثمار غير مسبوق في السياسة الأميركية الحديثة بحسب الصحيفة.

يقول غاري ساوث، وهو استراتيجي ديمقراطي بأنه "لا يمكن أن تشاهد قناة كابل دون أن ترى دعاية لبلومبرغ".

وقد توزعت أمواله الدعائية بين الولايات بنسب متفاوتة، ففي كاليفورنيا وظف أكثر من 20 مليون دولار في البرامج التلفزيونية، في حين قام بتمويل إعلانات في تكساس بحوالي 16 مليون دولار.