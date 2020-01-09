عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم أميركا

السيناتور توم كوتن: إذا بدأت إيران الحرب فإن أميركا سوف تنهيها

المصدر: بندر الدوشي - واشنطن 
السيناتور الجمهوري البارز توم كوتون
رابط مختصر

حذر السيناتور الجمهوري البارز توم كوتون النظام الإيراني من العبث مع أميركا، وقال إذا بدأتم بالحرب فإن أميركا سوف تنهيها وسخر من الهجمات الإيرانية الأخيرة وذكر النظام بقتل سليماني وخوفهم من الرد .

وقال في تغريدة له على تويتر "كما قلت طوال الوقت، إذا أرادت إيران بدء الحرب، فإن الولايات المتحدة ستنهيها. أظن أن هجمات إيران الضعيفة على الكثبان الرملية على اثنين من قواعدنا في العراق هي إشارة إلى أن المعركة انتهت عندما قتلنا قاسم سليماني، وأن الملالي يخافون".

وأضاف لا يمكن أن يغير النمر مواقعه، ولن تغير طهران مسارها بين عشية وضحاها. سيستمرون في استخدام الوكلاء لخوض معاركهم. لكن لا يمكنهم إخفاء ذلك - فنحن نعرف من هم وكلاؤهم، وستظل الولايات المتحدة متيقظة في الدفاع عن مواطنينا وحلفائنا في المنطقة.

كلمات دالّة

#إيران, #ترمب

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر