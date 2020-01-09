السيناتور توم كوتن: إذا بدأت إيران الحرب فإن أميركا سوف تنهيها

حذر السيناتور الجمهوري البارز توم كوتون النظام الإيراني من العبث مع أميركا، وقال إذا بدأتم بالحرب فإن أميركا سوف تنهيها وسخر من الهجمات الإيرانية الأخيرة وذكر النظام بقتل سليماني وخوفهم من الرد .

A leopard can’t change its spots, & Tehran won’t change course overnight. They’ll continue using proxies to fight their battles. But they can’t hide—we know who their proxies are, and the United States will remain vigilant in the defense of our citizens and allies in the region. — Tom Cotton (@SenTomCotton) January 8, 2020

وقال في تغريدة له على تويتر "كما قلت طوال الوقت، إذا أرادت إيران بدء الحرب، فإن الولايات المتحدة ستنهيها. أظن أن هجمات إيران الضعيفة على الكثبان الرملية على اثنين من قواعدنا في العراق هي إشارة إلى أن المعركة انتهت عندما قتلنا قاسم سليماني، وأن الملالي يخافون".

وأضاف لا يمكن أن يغير النمر مواقعه، ولن تغير طهران مسارها بين عشية وضحاها. سيستمرون في استخدام الوكلاء لخوض معاركهم. لكن لا يمكنهم إخفاء ذلك - فنحن نعرف من هم وكلاؤهم، وستظل الولايات المتحدة متيقظة في الدفاع عن مواطنينا وحلفائنا في المنطقة.