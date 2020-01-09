ترمب يوقع عقوبات على إيران ويشكك بحادث طائرة أوكرانيا

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الخميس إنه صادق على عقوبات إضافية على إيران، مشيراً في سياق متصل إلى أن لديه شكوكاً في موضوع تحطم الطائرة الأوكرانية فوق إيران.

وأعلن ترمب أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على إيران إثر إطلاق صواريخ على قواعد تضم جنوداً أميركيين في العراق.

وقال "تم الأمر. شددنا (العقوبات). كانت صارمة جدا، لكنه تم الآن تشديدها إلى حد بعيد" متوعداً بـ"عقوبات إضافية" بدون أن يورد المزيد من التفاصيل.

مباشر من #العربية | كلمة الرئيس الآميركي دونالد ترمب في واشنطن حول العقوبات الجديدة على #إيران https://t.co/e5pHCBzrIF — العربية (@AlArabiya) January 9, 2020

وبخصوص تحطم الطائرة الأوكرانية قال ترمب في مؤتمر صحافي إن لديه شكوكا حول تحطم طائرة الركاب الأوكرانية بعد إقلاعها من طهران الأربعاء.

وصرح "لدي شكوكي.. كانت تحلق في أجواء صعبة للغاية وكان من الممكن أن يرتكب شخص ما خطأ"، مضيفا "يقول البعض إنه كان (عطلاً) ميكانيكيا. أنا شخصيا لا أعتقد أن هذا أصلاً ممكن"، مضيفا "لدي شعور بأن شيئاً رهيباً حدث ولا بد من التحقيق الفوري".

ويعتقد مسؤولون أميركيون أن إيران أسقطت بطريق الخطأ طائرة الركاب الأوكرانية التي تحطمت فجر الأربعاء، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصاً، حسبما ذكرت وسائل إعلام أميركية الخميس.

ونقلت مجلة نيوزويك ومحطتا سي بي إس وسي إن إن عن مسؤولين لم تذكر أسماءهم قولهم إنهم يزدادون ثقة بأن أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية أسقطت الطائرة بطريق الخطأ، بناءً على بيانات الأقمار الاصطناعية والرادار والبيانات الإلكترونية.

بنس: ترمب سيطلب من الحلفاء إلغاء الاتفاق النووي

وبشأن الاتفاق النووي الإيراني أعلن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، في وقت سابق الخميس، أن ترمب سيطلب من الحلفاء إلغاء الاتفاق النووي .

وتهاوى هذا الاتفاق، المبرم في فيينا في 2015 بين طهران ومجموعة الـ5+1 والذي قيّد نشاطات إيران النووية مقابل رفع العقوبات عنها، منذ أن انسحبت واشنطن منه في مايو/أيار 2018 وأعادت فرض عقوبات صارمة على إيران. ومقابل هذه العقوبات، تنصلت طهران في العديد من بنود هذا الاتفاق، مما أثار قلق الأوروبيين وغيرهم من القوى العالمية.

وأضاف بنس في مقابلة على قناة "فوكس": "سيدعو الرئيس حلفاءنا، في الأيام المقبلة، للانضمام للولايات المتحدة في الانسحاب من الاتفاق النووي الكارثي مع إيران، ويطالب بأن تتخلى إيران عن تاريخها الطويل من العنف الإرهابي، والتخلي عن طموحاتها النووية، والانضمام لعائلة الأمم".

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و دعا ترمب الأربعاء، القوى العالمية إلى الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، كما فعل هو في أيار/مايو 2018. وقال ترمب: "لقد حان الوقت لكي تدرك المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وروسيا والصين هذه الحقيقة. عليها الآن الانسحاب من بقايا الاتفاق النووي". وأضاف "علينا جميعاً أن نعمل من أجل التوصل إلى اتفاق مع إيران يجعل العالم أكثر أماناً وسلماً".

وكانت إدارة ترمب على خلاف مع بعض الدول المهمة في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ومنها بريطانيا وألمانيا وفرنسا، بسبب قرار ترمب في 2018 بانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم في عهد إدارة باراك أوباما.

وأعاد ترمب حينها فرض عقوبات اقتصادية على إيران بعد الانسحاب من الاتفاق، الذي قال إنه منح إيران مزايا اقتصادية أكبر من اللازم دون أن يمنعها بما يكفي من تطوير سلاح نووي.

وكانت إيران قد أعلنت أنها ستقلص التزاماتها بموجب الاتفاق بدرجة أكبر، بعدما قتلت الولايات المتحدة سليماني.

ورجّح دبلوماسيون مؤخراً أن القوى الأوروبية، التي لا تزال تساند الاتفاق، ستشدد موقفها من إيران بسبب عدم التزامها به.