بومبيو: تخلصنا من سليماني والبغدادي في حربنا ضد الإرهاب

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تخلصت من قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، وكذلك زعيم تنظيم داعش أبوبكر البغدادي وغيرهما، مؤكدا التزام واشنطن بمواصلة مكافحة الإرهاب.

وقال وزير الخارجية الأميركي قاسم سليماني الذي قتل في غارة في العراق الأسبوع الماضي، كان يخطط لشن هجمات على سفارات أميركية.

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وتابع في مؤتمر صحافي أن سليماني كان يخطط لهجمات "وشيكة" على "بنى تحتية أميركية، بينها سفارات وقواعد عسكرية ومنشآت أميركية في المنطقة".

وأضاف بومبيو "كانت لدينا معلومات محددة حول تهديد وشيك".

وقال أمام الصحافيين بعدما استعرض عقوبات اقتصادية جديدة بحق إيران، "لا نعرف تحديداً في أي يوم كانت ستنفذ، ولكن كان ذلك واضحا جدا، فقاسم سليماني كان يحضّر شخصيا لهجوم واسع النطاق يستهدف المصالح الأميركية، وهذه الهجمات كانت وشيكة".

وسبق للوزير الأميركي أن شدد، مساء الخميس، على أن تهديدات الجنرال الإيراني كانت وشيكة، من دون إعطاء معلومات إضافية.

وقال عبر شبكة "فوكس نيوز" الأميركية "لا نعرف تحديدا التاريخ كما أننا لا نعرف تحديدا المكان، ولكن (التهديدات) كانت حقيقية".